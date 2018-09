Ucrania propone cambiar la plataforma del proceso negociador para el conflicto en Donbás

El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, declaró el 21 de septiembre que entre los temas de la agenda de la 73 sesión de la Asamblea General de la ONU figura "la situación en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania".

La misión ucraniana de la ONU informó que 68 países votaron a favor de incluir el tema, mientras que 13 estaban en contra, en particular, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia.

"Me parece que ya es hora de hacer conclusiones serias a partir de la posición de Bielorrusia (…) apoyo plenamente, no me acuerdo quién lo propuso, la necesidad de trasladar esa plataforma de Minsk a alguna otra capital", dijo Elchenko citado por el canal Prm.ua.

El diplomático afirmó que le extraña la presunta neutralidad de Bielorrusia, que "crónicamente vota contra cualesquiera de nuestras ideas, incluso aquellas que no tienen que ver con el conflicto con Rusia", lo que comprueba que Minsk ocupa una determinada posición.

La solución al conflicto en Donbás se busca en diferentes formatos, entre ellos el llamado Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia, Ucrania).

Varsovia propuso realizar las negociaciones en formato de Ginebra, es decir con la participación de EEUU y también Polonia como un Estado vecino de Rusia y Ucrania.

Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio —Donbás—, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.