Bélgica rechaza la extradición a España del rapero Valtonyc

Así lo decidió el tribunal de primera instancia de Gant (Bélgica) al considerar que el caso del músico se enmarca dentro de la libertad de expresión.

Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, se trasladó a Bélgica en mayo para eludir la acción de la Justicia española después de que la Audiencia Nacional lo condenase a tres años y medio de prisión por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona Española por las letras de sus canciones.

Tras conocer la decisión de la Justicia belga, Valtonyc anunció que llevará su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

"Estoy muy contento de poder ser libre y de que no me extraditen, pero es muy triste para los compañeros de España que no lo son y que no tienen ni un juicio justo ni una justicia justa", aseguró el cantante a los medios a las puertas del tribunal.

El cantante, que agradeció "el apoyo popular" recibido, queda a la espera de que el tribunal belga le comunique su situación legal en el país.

La defensa de Valtonyc manifestó anteriormente a los medios su convicción de que no sería extraditado puesto que no existe la doble incriminación y los hechos que se le imputan en España no constituyen delito en Bélgica.