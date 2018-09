Alcalde de Londres aboga por convocar nuevo referéndum sobre el Brexit

En un artículo publicado por el periódico The Observer, Khan destacó que la primera ministra británica, Theresa May, no logró acordar los términos del Brexit tanto dentro de su propio partido como con el bloque comunitario.

Tras analizar toda la situación, el alcalde de Londres llegó a la conclusión de que "la gente debe tener la última palabra".

Agregó que "es tiempo de sacar este asunto clave de las manos de los políticos y devolvérselo a la gente para que pueda recuperar el control" sobre todo el proceso.

May descartó en repetidas ocasiones la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum sobre el Brexit insistiendo en que la ciudadanía británica expresó su opinión durante la votación celebrada en 2016.

A finales de agosto pasado, el ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, afirmó que espera aprobar el proyecto de acuerdo sobre la salida del Reino Unido para la cumbre de la UE, prevista el 18 de octubre.

Agregó que el Reino Unido busca "activar las negociaciones" y "lo ve con optimismo", aunque indicó que las fechas pueden variar.

El negociador de la UE, Michel Barnier, anunció también que es posible alcanzar el acuerdo sobre las condiciones del divorcio del Reino Unido y la UE para octubre.

"Creemos que se puede lograr el acuerdo en octubre, aún tenemos este objetivo", dijo.

Previamente los representantes de la UE constataron que es poco probable que el acuerdo se apruebe a tiempo porque muchos problemas siguen sin solucionar.

En junio de 2016, el Reino Unido celebró un referéndum sobre la salida de la UE, en el que el 51,9% de los británicos votó a favor de abandonar el bloque comunitario.

En virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Estado que decida abandonar la UE debe hacerlo en un plazo de dos años tras la entrega de la notificación oficial.