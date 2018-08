¿Por qué Macron busca aliarse con Rusia para la defensa de Europa?

Al reunirse con Lars Lokke Rasmussen, primer ministro de Dinamarca, Macron planteó la cuestión del fortalecimiento de la seguridad europea. Luego del encuentro, el líder francés afirmó en una conferencia de prensa que "Dinamarca es modesta en sus compromisos europeos". Macron se refería a la no participación del país danés, que es un miembro de la UE, en las discusiones del organismo acerca de la defensa. Cabe destacar, sin embargo, que ha habido un debate reciente sobre esto en Dinamarca, iniciado por el propio Rasmussen.

Después de visitar Dinamarca, Macron sigue para Finlandia, y esta elección tampoco es accidental, consideró el autor del artículo del portal ruso Gazeta.ru , Alexandr Braterski. Pese a que no es miembro de la OTAN, Finlandia tiene interés en cooperar con la UE en el campo de la defensa. Al mismo tiempo, Helsinki también mantiene buenas relaciones con Moscú, aunque apoya las sanciones antirrusas de la Unión Europea.

La minigira de Macron por Europa es una oportunidad para debatir sobre las cuestiones de la seguridad europea. Al reunirse con embajadores el 27 de agosto, el mandatario francés consideró que "la seguridad de la UE ya no debería depender de Estados Unidos". Además, Macron sugirió "iniciar una discusión exhaustiva de estos asuntos con todos los socios europeos, incluidos Rusia y Turquía".

Las declaraciones de Macron sobre la necesidad de reducir la dependencia de Estados Unidos indican el comienzo de una revisión de las relaciones con el líder estadounidense, Donald Trump, consideró Sylvie Corbet en un artículo para AP. La autora, además, puso de relieve que Macron trató repetidamente de convencer a Trump de no abandonar el acuerdo climático de París y el acuerdo nuclear iraní. El líder francés también instó a su homólogo norteamericano a no imponer aranceles sobre el acero y el aluminio de Europa. Sin embargo, pese a las buenas relaciones entre Trump y Macron, el mandatario de EEUU no hizo concesiones.

Para París, la salida unilateral del acuerdo iraní resultó en pérdidas económicas, una vez que grandes empresas francesas se vieron obligadas a retirarse del mercado iraní temiendo las sanciones por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con Yuri Rubinski, director del Centro de Estudios Franceses del Instituto Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, al convertirse en presidente, Macron "intentó encontrar un lenguaje común" con Trump, actuando como intermediario en el diálogo entre la UE y Estados Unidos. El experto subrayó que a diferencia de Alemania, Francia tiene el estatus de potencia nuclear y también un sillón en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, pese a los intentos, no fue posible establecer un diálogo con EEUU.

Rubinski consideró que la iniciativa de fortalecer la seguridad europea sin la ayuda de EEUU fue algo ya apuntado por la canciller alemana, Angela Merkel. En mayo de 2017, Merkel también afirmó que ya pasaron los tiempos en que Europa podía confiar por completo en Estados Unidos.

Según Rubinski, esto no se trata de un "giro revolucionario", sino del deseo de Macron de aprovechar la situación que se está desarrollando en Estados Unidos, es decir, los ataques a Trump por parte de los opositores políticos, las tendencias aislacionistas de Washington y las elecciones que se llevarán a cabo en el país norteamericano en noviembre.

Serguéi Utkin, experto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, coincide en que "no hay nada fundamentalmente nuevo" en la posición de Macron.

Sin embargo, es poco probable que tengan lugar cambios "radicales", ya que los miembros de la Unión Europea están ocupados con las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, la formación de una nueva Comisión Europea y la salida del Reino Unido de la UE.

En cuanto al diálogo entre Francia y Estados Unidos, Macron y Trump podrán discutir las diferencias en noviembre de este año, cuando el jefe de la Casa Blanca visite Francia con motivo de las celebraciones del final de la Primera Guerra Mundial. La visita tendrá lugar una semana después de las elecciones al Congreso de EEUU.