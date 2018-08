La Unión Europea, en busca de una mayor independencia de Washington

"La pregunta que nos hacemos hoy es si China o EEUU piensan que Europa es una potencia con una autonomía comparable con la de ellos. Pero este no es el caso. Para hacer frente a este desafío, debemos reconstruir una Europa humanista a través de la globalización", afirmó el líder galo en su cuenta de Twitter.

En su discurso ante los embajadores franceses, Macron también recordó que París ya había logrado establecer un Fondo Europeo para la financiación de los proyectos de defensa y fortalecer la cooperación con Alemania en el ámbito de la aviación militar. También mencionó la creación en 2017 de una coalición militar denominada Iniciativa Europea de Intervención (EII), en la que también participarían nueve países de la UE —entre ellos España, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Estonia—.

Según Macron, "Europa ya no puede confiar solamente en EEUU en cuestiones de seguridad. Tenemos que asumir esta responsabilidad para garantizar la seguridad y la soberanía europea".

Además, el líder galo instó a "reordenar la arquitectura de defensa europea", con Rusia incluida.

¿Qué hay detrás de las declaraciones del líder francés? Según explicó el analista ruso Fiódor Lukiánov, presidente del Consejo para la Política Exterior y Defensa de Rusia, "el objetivo de Macron es volver a la época en la que París podía aplicar una política independiente y, al mismo tiempo, era aliado de Washington".

Esta no es la primera vez que una potencia europea intenta alcanzar una mayor autonomía de EEUU. Así, en julio, la canciller alemana, Angela Merkel, destacó que Europa "ya no puede contar con el superpoder de EEUU" para resolver sus problemas. Por su parte, el ministro de Economía alemán, Heiko Maas, propuso a la UE la creación de su propio Fondo Monetario y del sistema SWIFT, algo que ayudaría a hacer frente a las posibles sanciones por parte de Washington.

El 27 de agosto, Maas expresó su indignación con la imposición de las sanciones a Rusia, China y Turquía por parte de Washington.

"Esto también tiene que ver con Europa y Alemania", advirtió. A su vez, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, afirmó el compromiso de París para crear un sistema financiero independiente.

Según indicó Fiódor Lukiánov, las declaraciones de los políticos europeos se contradicen con sus actos. "Dicen que no aceptan la conducta de Washington hacia Teherán", pero, al mismo tiempo, "sacan sus activos de Irán, ya que tienen miedo de perder acceso a los mercados estadounidenses".

El experto ruso subrayó que Washington tiene herramientas de presión sobre Bruselas, pero "la UE no adoptó medidas concretas para hacer frente a esta presión, y su gestión solo se limita a las consignas".

Paralelamente, Lukiánov afirmó que el proyecto del gasoducto europeo Nord Stream 2, que llevará el gas ruso a la costa alemana por el fondo del mar Báltico, es algo que "demuestra lo serias que son las intenciones de la UE". En cuanto a las posibles sanciones de respuesta por parte de Washington, afirmó que, "si logra promover su decisión, esto sería una señal de la incapacidad total de la UE" e indicó que "si Berlín, por su parte, puede defender este proyecto de algún modo, podremos hablar de la independencia política de la UE respecto a EEUU".

En su discurso, el mandatario francés también subrayó la importancia del diálogo con "los aliados europeos y, en consecuencia, con Rusia". Sin embargo, el experto ruso se mostró escéptico ante esta idea.

"No puede esperarse" que haya un avance considerable en las relaciones entre la UE y Moscú.

Según Lukiánov, "no podemos encontrar puntos de convergencia en cuanto a Ucrania e Irán". El analista indicó que la UE "tiene las manos atadas por su dependencia de EEUU, y en lo que respecta al problema sirio, la UE no participa en este conflicto".

A su vez, el analista Andréi Kolésnikov, del Centro Carnegie, subrayó que las declaraciones de los políticos franceses y alemanes son capaces de reducir la tensión entre Rusia y la UE, no obstante, pese a que "un diálogo entre los dos países es mejor que su ausencia", "la UE no va a levantar las sanciones antirrusas, mientras que las declaraciones de Macron y Maas no son más que 'palabras rituales' que se deben a una discordia entre la UE y el presidente estadounidense, Donald Trump", concluyó.