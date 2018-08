Lukashenko confiesa su único temor

"En primer lugar yo ya no tengo nada que temer. Soy una persona que ha pasado por muchos horrores. Pero hay uno en especial, si es que se puede llamar temor: la economía", explicó el presidente.

En sus propias palabras, si la economía del país sigue desarrollándose con normalidad, los bielorrusos no tienen nada que temer. "No existe otro temor. Ni el de una agresión externa, ni que alguien nos domine, nos conquiste, que alguien nos someta, nos disuelva… No hay otro temor que no sea la economía", aclaró el mandatario.

Según datos del Ministerio de Finanzas de Bielorrusia, el salario medio del país en julio de 2018 ha crecido hasta más de 470 dólares estadounidenses. En la capital del país, Minsk, esa cifra alcanza el equivalente a 650 dólares.