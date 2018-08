Italia amenaza con cortar contribuciones a la UE si no cambia postura sobre los migrantes

ROMA (Sputnik) — El vice primer ministro italiano Luigi Di Maio, del Movimiento 5 Estrellas (M5S), declaró que cortará las contribuciones anuales al presupuesto de la UE si no resuelve la situación en torno al buque italiano Diciotti.

"Si la UE se obstina en su comportamiento y si mañana de la reunión de la Comisión Europea no sale nada y no deciden nada respecto a la nave Diciotti y la redistribución de los migrantes, entonces todo el M5S y yo no estaremos dispuestos a abonar 20.000 millones anuales a la UE", dijo Di Maio.

© REUTERS / Tony Gentile Ministro del Interior italiano aboga por endurecer la política migratoria de su país

El pasado 15 de agosto la nave Diciotti rescató a 177 migrantes después de un naufragio de su patera en las aguas territoriales de Malta.

Las autoridades maltesas no permitieron a los marineros italianos desembarcar a los migrantes rescatados en uno de sus puertos alegando que el objetivo de la tripulación era impedir a los africanos que llegasen a las costas de Italia.

Diciotti estuvo cinco días en las proximidades de la isla italiana de Lampedusa, esperando el permiso de Roma, y solo el 20 de agosto logró transportar a los migrantes a Sicilia.

Por su parte, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini prohibió desembarcar a los migrantes y exigió solucionar el problema a nivel europeo.

Temas relacionados: La UE destina 9 millones de euros a la atención médica de migrantes en Italia

El 22 de agosto, las autoridades italianas permitieron el desembarque de 27 menores, mientras que los otros 150 migrantes siguen a bordo de Diciotti.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que Roma espera una respuesta adecuada y concreta por parte de las autoridades europeas.