Ministro del Interior italiano aboga por endurecer la política migratoria de su país

"Mi objetivo es el australiano No Way (…) Italia ya no es un campo de refugiados de Europa, no entrará nadie con mi autorización", dijo Salvini a la radio RTL.

© REUTERS / Jon Nazca Europa naufraga en su política de inmigración

Salvini explicó que su objetivo no es repartir a los migrantes por Europa, sino instalar en los países de su partida unas "puertas europeas" donde se decidirá quién tiene derecho a salir.

El ministro opinó que los migrantes con derecho de entrar a Europa deben ir en avión y amenazó que "los que lleguen en barco no entrarán".

El 15 de agosto la nave Diciotti rescató a 177 migrantes después de un naufragio de su patera en las aguas territoriales de Malta.

Te puede interesar: Migraciones: una revolución mundial en marcha

Las autoridades maltesas no permitieron a los marineros italianos desembarcar a los migrantes rescatados en uno de sus puertos alegando que el objetivo de la tripulación era impedir a los africanos que llegasen a las costas de Italia.

© REUTERS / Ismail Zitouny Inmigración en Europa: sálvese quien pueda

Diciotti estuvo cinco días en las proximidades de la isla italiana de Lampedusa, esperando el permiso de Roma, y solo el 20 de agosto logró transportar a los migrantes a Sicilia.

Por su parte, Salvini prohibió desembarcar a los migrantes y exigió solucionar el problema a nivel europeo.

El 22 de agosto, las autoridades italianas permitieron el desembarque de 27 menores, mientras que los otros 150 migrantes siguen al bordo de Diciotti.