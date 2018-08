Víctima del incidente de Amesbury vuelve a hospital

MOSCÚ (Sputnik) — Una de las dos víctimas del envenenamiento con un agente tóxico en Amesbury, el británico Charlie Rowley, fue hospitalizado nuevamente por problemas de visión, informó el periódico The Guardian citando a su hermano.

"Me dijo que no puede ver, tiene visión borrosa, eso no está bien, está destrozado", dijo Matthew.

Añadió que no sabe si ese tratamiento tiene relación alguna con el envenenamiento.

© AP Photo / Peter Dejong Canciller británico y director de OPAQ examinan Siria e incidentes de Amesbury y Salisbury

El hospital de Salisbury, a donde fue ingresado Charlie, a su vez declaró que actualmente ninguno de sus pacientes recibe tratamiento por exposición a sustancia tóxica.

El 30 de junio, los británicos Dawn Sturgess y Charlie Rowley fueron hospitalizados con síntomas de envenenamiento tras perder conocimiento en su domicilio de Amesbury.

Sturgess falleció varios días más tarde, por lo que Scotland Yard abrió una investigación por asesinato, mientras que Rowley se recuperó a finales de julio y fue dado de alta.

Las autoridades británicas sospechan que los dos resultaron intoxicados con la misma sustancia de efecto neuroparalizante que fue utilizada el marzo pasado contra el ex agente doble Serguéi Skripal y su hija Yulia en la ciudad de Salisbury, a una decena de kilómetros de Amesbury.

Londres responsabilizó a las autoridades rusas de estar detrás del envenenamiento, mientras Moscú rechaza la acusación que considera infundada, y sigue reclamando acceso a las pruebas para poder colaborar con la investigación.