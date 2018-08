"No hay diferencia entre Pravy Sektor e ISIS": un sirio se sincera sobre Donbás

Su nombre es Ramil Vanus, nació en Siria y llegó a Ucrania por primera vez en 2010, cuando el panorama político era otro. En aquel momento se dedicaba al comercio de muebles: era propietario de una fábrica y viajaba periódicamente a Ucrania por negocios. Con el inicio de la guerra en su tierra natal todo cambió.

"En 2011 estaba asustado. Cada año la guerra se acercaba más y más a la pequeña ciudad de dónde vengo. En 2014 comenzaron los combates cerca de Hama y Homs. ¡Los miembros del ISIS son unos animales! Debido a la guerra, muchas personas tuvieron que huir. Tengo muchos hermanos y hermanas, dos de ellos siguen combatiendo. Cuando comenzó la guerra, sabíamos muy bien que duraría 12 años más o menos", cuenta Vanus a la agencia rusa FAN.

En su opinión, la guerra en Siria y Donbás no es solo ideológica, sino por los recursos. En el caso de Donbás, es por el carbón; en Siria, por el petróleo y el gas. De acuerdo con el interlocutor de FAN, las causas verdaderas de los conflictos militares se disfrazan con la "lucha por la democracia", por la que siempre aboga el ex vice presidente de EEUU Joe Biden.

"No necesitamos la democracia estadounidense, teníamos la nuestra. Adoro a mi presidente Bashar Asad. Por ejemplo, la situación con ISIS. En esta organización criminal no hay sirios, solo personas procedentes de países europeos a quienes se les ha prometido mucho dinero", afirma el sirio.

La guerra en Donbás cambió radicalmente su vida. En 2014 no pudo salir de Ucrania: muchos extranjeros experimentaron problemas con los visados, no pudieron obtenerlos o prolongarlos debido a las acciones militares.

En el caso de Vanus, ni siquiera podía retirar dinero de su tarjeta bancaria, ya que los bancos no funcionaban en Donbás. Para rematar, la primera esposa del interlocutor huyó del país con todo el efectivo. El sirio se quedó solo en la calle sin dinero, sin conocidos y con un pobre dominio del idioma ruso.

"Entonces surgió la opción: quedarse en casa y beber por desesperación, o ayudar a las personas que se quedaron allí. Para mí no hay diferencia entre Pravy Sektor [partido político nacionalista y paramilitar ucraniano calificado como extrema derecha] e ISIS: igualmente cortan cabezas y les gusta matar gente. Entonces, ¿qué importa si muero en Siria o en Donbás? Así que en 2014 me convertí en un voluntario", recuerda el sirio. Es decir, como extranjero empezó a ayudar a Donetsk y Lugansk a proteger con armas a la población de esta región.

En 2017, resultó herido, pero fue rescatado por una enfermera local con quien finalmente formó una familia. Vanus planea quedarse en Donbás.

"Defenderé a esta gente ya que todavía no puedo defender a la gente en mi patria. No tengo miedo de nada. Por supuesto, es bueno que ISIS no esté aquí. Por ejemplo, si te encuentras en una barricada en Siria, y viene un 'shahid' [mártir del islam], asegúrese de esperar una explosión. Aquí en este sentido es un poco más fácil. Pero hay rumores de que ISIS está trabajando en Ucrania. Espero que se trate solo de rumores, de lo contrario habrá problemas", concluye el voluntario sirio.

