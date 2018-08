Boris Johnson provoca dimisiones por su opinión de las mujeres con burka

La fundación benéfica Classics for All (Los clásicos para todos), que promociona estudios de latín y griego en la educación estatal del país, ha acusado bajas de miembros de su patronato debido a la postura del diputado respecto a la mujer ortodoxa musulmana.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis Boris Johnson, acusado de islamofobia

"Siento tener que escribir esto, pero no me siento capaz de seguir como patrona de una fundación benéfica que ofrece a Boris Johnson el más leve sello de respetabilidad", ha denunciado la locutora de la BBC y experta en los clásicos, Natalie Haynes.

La especialista en arte y cultura del diario The Guardian, Charlotte Higgins, también amenaza con dimitir del panel asesor de Classics for All, según adelanta la publicación BuffFed, que ha tenido acceso a la carta de Haynes.

La presentadora de la BBC acusa a Johnson de "racista y misógino" que "siembre el veneno del odio" con sus comentarios y escritos en prensa.

El polémico político aparece en la lista de patronos de esta fundación a la que apoyó durante sus dos mandatos como alcalde de Londres.

© REUTERS / Toby Melville Boris Johnson, bajo investigación por ridiculizar a las mujeres que visten la burka

Mientras, sigue pendiente la resolución de la fase inicial del proceso disciplinario que el Partido Conservador ha abierto contra el exministro.

El presidente de la formación, Brandon Lewis, se ha convertido desde entonces en enemigo del amplio grupo de conservadores que celebran la postura de Johnson y reivindican su derecho a la libertad de expresión.

Los simpatizantes de Johnson comparten mayoritariamente su oposición al plan Brexit de la primera ministra, Theresa May, que le llevó a renunciar de su cargo ministerial en julio.

En círculos conservadores se anticipa el cierre la investigación en las próximas horas, según señala Paul Goodman, exdiputado y actual director de la plataforma Conservative Home.