Ex primer ministro: los miedos polacos de una 'invasión rusa' son un sinsentido total

Las preocupaciones de Varsovia sobre la supuesta 'agresión rusa' no tienen sentido y la actitud de la clase gobernante polaca en este ámbito solo contribuye al enfriamiento de las relaciones con Rusia, afirma el ex primer ministro polaco (2001-2004), Leszek Miller.

"A mi parecer, Rusia no atacará a ningún país de la OTAN. Ningún miembro de la Alianza corre el peligro de una agresión por parte de Rusia (…) ya que todos entienden que resultaría en una guerra con la OTAN entera y, como consecuencia, en la Tercera Guerra mundial", opinó Miller en un comentario para Sputnik.

© REUTERS / Kacper Pempel Polonia confía "solo en EEUU" para garantizar su seguridad

A su vez, las infladas preocupaciones del Gobierno polaco —que recientemente tomaron forma de un aumento de la cantidad de los uniformados y la 'invitación' para desplegar una brigada blindada estadounidense en el país en adición a la construcción de la base del sistema antimisiles de EEUU— solo reiteran que "la política de Polonia actualmente está basada en un sentimiento antirruso", lamentó.

Más: La ampliación de la OTAN es "un fin en sí mismo"

Las relaciones actuales, a las que Miller ubica en "una situación muy mala", necesitan un impulso proveniente de los más altos niveles del poder, pero el mencionado sentimiento antiruso "gradualmente se incorporó en la doctrina estatal oficial de Polonia", así que la posibilidad de un cambio es vaga.

© REUTERS / Ints Kalnins "La creación de una base militar de EEUU en Polonia no pasará sin respuestas de Moscú"

Y es que incluso al tomar en serio la 'amenaza rusa', no existen pretextos para Moscú para alzarse contra Varsovia.

"No hay disputas territoriales entre Rusia y Polonia. No hay una minoría étnica rusa en Polonia que Moscú hipotéticamente quisiera proteger. Polonia no tiene nada en cuanto a los recursos naturales que no tenga Rusia. Pues, ¿para qué Rusia atacaría Polonia?", pregunta Miller.

No obstante, actualmente las relaciones bilaterales están casi en suspensión, algo que solo una decisión a nivel estatal podría cambiar de una manera significativa, concluyó.

También: Rusia responde cómo reaccionará al aumento del contingente de la OTAN cerca de sus fronteras