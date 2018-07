May consigue una tregua ministerial sobre el Brexit sin asegurar su liderazgo

LONDRES (Sputnik) — La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha obtenido el respaldo de sus ministros para negociar un 'Brexit suave' con la Unión Europea (UE), pero tanto el acuerdo como su liderazgo siguen en la incertidumbre, según coinciden analistas y políticos británicos.

"Ha asegurado el acuerdo del Gabinete hasta que regresen todos a Londres, pero los cantos de sirena de diputados decepcionados y grupos de presión pronto sonarán fuerte y claro", señala a Sputnik Stuart Thomson, director de Asuntos Públicos en la asesoría política Bircham Dyson Bell (BDB).

Para el responsable en Brexit del Partido Laborista, Keith Starmer, el consenso logrado este viernes 6 en la residencia de campo de la primera ministra, Chequers, es una "tirita" que cubrirá temporalmente las divisiones entre 'brexiteros' radicales y pragmáticos.

"Es ridículo que hayan tardado dos años en intentar acordar una posición de base sobre nuestra relación con la UE y, según la experiencia, será una batalla conseguir que el acuerdo sobreviva al contacto de los diputados y afiliados conservadores", ha declarado el reputado abogado y parlamentario laborista.

El proceso de retirada de la UE está defraudando a ambos bandos de la campaña y la brecha abierta en el referéndum de 2016 continúa ahondándose.

"Los diputados en favor de la permanencia fueron los primeros que defraudaron a su bando con la Ley de la Retirada de la UE y ahora son los ministros 'brexiteros' quienes se aperciben por haberse vendido a una posición suave y un compromiso influenciado por la UE", sostiene el analista de BDB.

"El futuro del Gobierno británico y el Brexit penden de un hilo"

El acuerdo de Chequers, que propone mantener al Reino Unido en alineación con la UE para preservar el acceso al mercado único y fronteras libres de aranceles y controles, "socavará la confianza" de diputados radicales 'brexiteros' en "la primera ministra, el Gabinete y las negociaciones", según Thomson.

"Pensarán que no tiene nada que perder y cuanto más crean que no les escuchan, más posibilidades habrá de un reto directo al liderazgo de May", evalúa el experto en política británica.

Jacob Rees-Mogg, líder del grupo parlamentario ultra-antieuropeísta, ha reiterado este 7 de julio la amenaza de votar con el resto de sus colegas en contra de todos los proyectos de ley del Brexit y del acuerdo final si este no asegura una ruptura real con Bruselas.

El Gobierno publicará la próxima semana el 'Libro Blanco del Brexit' con los detalles de la posición del Reino Unido en la negociación de la futura relación con la UE.