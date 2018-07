Ucrania declara en bancarrota al astillero del Almirante Kuznetsov

El astillero, que en la época de la URSS era la insignia de la construcción naval ucraniana, desde hace mucho tiempo pasa por tiempos difíciles. En 2015, con el objetivo de recuperar financieramente la empresa, se introdujo un procedimiento para la rehabilitación del mismo. Sin embargo, el sistema de medidas para restaurar la solvencia económica del deudor no pudo evitar su quiebra, informó el ente.

Vladímir Valuev, excomandante de la Flota del Báltico de Rusia, considera que la renuencia de los líderes ucranianos a cooperar con Rusia es la causa del estado deplorable de muchas empresas del país. La bancarrota del astillero del Mar Negro puede considerarse un resultado natural de tal política, afirmó a Sputnik.

"Esta es la tendencia general del país: viven en deuda, piden ayuda a los estadounidenses y etcétera, ya no hay construcción, el astillero ya no es económicamente rentable. El resultado es completamente natural", dijo Valuev.

Sin embargo, el excomandante consideró que la posición de Ucrania no es algo nuevo. Esta tendencia de no cooperación con Rusia se remonta a los años 90 y 2000. Valuev afirmó que anteriormente cuando Ucrania tenía proyectos de construcción naval no solo para sí misma, sino también para Rusia, nunca aceptaba "términos mutuamente beneficiosos" para los dos países, "ya sea para suministrar turbinas, construir buques o hasta mismo para un portaaviones conjunto".

