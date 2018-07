Praga amenaza con aplicar controles fronterizos para luchar contra la inmigración ilegal

"Si resulta que las rutas de los inmigrantes ilegales comienzan a pasar por el territorio de la República Checa, impondremos controles en las fronteras con nuestros vecinos, incluida Eslovaquia, tenemos todas las posibilidades para ello", dijo Babis en una entrevista con el portal Novinky.

Al mismo tiempo, el jefe del Gobierno checo reconoció que este escenario es poco probable.

Según Babis, las medidas que están siendo tomadas por Alemania para proteger sus fronteras causarán un efecto dominó, porque luego los controles fronterizos serán aplicados por Austria y los países adonde llegan los migrantes, en particular Grecia e Italia, "entenderán al final que tienen que hacer lo mismo".

"Si Grecia e Italia continúan acogiendo a migrantes ilegales, eso será solo su problema, ya que Alemania y Austria no acogerán a ninguno de ellos; los países como España, Malta, Grecia e Italia no quieren cerrar sus fronteras, pero es la única y mejor solución, al igual que la lucha contra los contrabandistas, cuyos barcos simplemente no deben poder entrar" en Europa, expresó.

© REUTERS / Stoyan Nenov "La crisis migratoria europea se debe a una colonización perversa"

Esta semana, la canciller federal Angela Merkel y el líder del partido Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, llegaron a un acuerdo para resolver el problema de los migrantes.

Concretamente, las partes acordaron crear centros de tránsito en la frontera con Austria para deportar a los solicitantes de asilo que ya fueron inscritos en otros Estados de la Unión Europea.