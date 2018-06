Macron: Francia no prevé abrir centros para migrantes en su territorio

PARÍS (Sputnik) — Francia no abrirá centros de acogida para migrantes en su territorio porque no es un país de primera llegada, declaró el presidente galo, Emmanuel Macron, de cara a la segunda sesión plenaria del Consejo Europeo.

"Francia no es un país de primera llegada, muchos quieren incitarnos a hacerlo, pero me niego, no debemos revisar constantemente nuestros principios y métodos de trabajo", dijo Macron al contestar a la pregunta correspondiente.

Anteriormente este 29 de junio la ministra francesa encargada de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, se negó a responder a esta pregunta, al destacar que no hay razón alguna para que Francia se convierta en un país de primera llegada.

© REUTERS / Jon Nazca Europa naufraga en su política de inmigración

Además, el presidente francés declaró que la Unión Europea propuso a países no europeos ubicar centros de acogida para migrantes.

"Junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se llevará a cabo el trabajo, respetando la soberanía de terceros países para crear estas organizaciones, lo hemos propuesto a una serie de países", dijo Macron a los periodistas.

En lo que se trata de Europa, agregó, los centros se desplegarán en los países que los migrantes llegaron primero y se declaren voluntarios para acogerlos.

A la vez una fuente diplomática en Bruselas comunicó a Sputnik que de momento "ninguno de los terceros países propuso a la Unión Europea acoger en su territorio estas 'plataformas de desembarque'".

© REUTERS / Pascal Rossignol Europa fracasa en su política hacia el refugiado

"Mientras Albania y Marruecos ya rechazaron la propuesta", agregó.

La reunión del Consejo Europeo se desarrolla en Bruselas los días 28 y 29 de junio.

Previamente, se informó de que un documento sobre los problemas migratorios, aprobado el 28 de junio por los líderes de la Unión Europea (UE), establece entre otras cosas la creación de centros controlados para acoger migrantes en Europa.