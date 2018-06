Activista social visita Donetsk: "Mientras EEUU esté presente en Ucrania, no habrá paz"

"Nadie habla de esto, pero día tras día continúa la batalla entre los que quieren la independencia en el sureste de Donbás y el Ejército ucraniano", explicó.

Mirkovic contó que algunas partes de la ciudad de Donetsk se mantienen extremamente bien y apenas parecen afectadas por los bombardeos, pero las zonas norteñas de la urbe representan una imagen completamente distinta: aparecen "casas destruidas habitadas por gente muy pobre".

Una vida difícil

"Si uno vive en la línea del frente, no hay tiendas alrededor. Hay solo camiones que llevan alimentos una vez por semana y hay gente que carece de dinero, ya que las autoridades en Kiev incluso dejaron de pagar las pensiones", agregó. Así que alimentarse es una ardua tarea para los habitantes locales.

Si uno tiene la suerte de conseguir un trabajo, contará con un salario que no supera los 100 dólares. La inflación, al mismo tiempo, representa una tasa récord. Al mismo tiempo, cuando en la prensa extranjera se habla de las 10.000 víctimas, 25.000 heridos y un millón de desplazados, se suele "culpar a Rusia de todo esto", pero en realidad "no fue Rusia la que desató todo este caos ucraniano", asevera el activista.

El ejército fantasma

Mirkovic puso de relieve que durante todos sus viajes en la zona suele preguntar a los locales sobre la presencia militar rusa, pero siempre recibe la misma respuesta:

"Les pregunto a los locales: '¿dónde está el ejército ruso, que no lo veo?'. Y me responden: 'nosotros tampoco', pero nos agradaría mucho verlo. (…) He estado en Donetsk y Lugansk y no he visto a soldados rusos. Mientras tanto, los 'expertos' de los medios dominantes afirman que sí están presentes allí. Es un bulo", aseveró el dirigente de Ouest-Est.

Al mismo tiempo, el activista no niega que haya una gran cantidad de ciudadanos rusos, algunos con previa experiencia militar como soldados, que llegaron a la zona en calidad de voluntarios.

Este hecho el francés lo compara con "una hipotética guerra entre los francoparlantes y angloparlantes en Canadá": en su opinión, muchos ciudadanos franceses harían lo mismo sin que significara que "el ejército galo lucha por Quebec".

Un futuro incierto

El interlocutor de Sputnik advirtió que después de la victoria rusa en Siria, Ucrania probablemente se convertirá en el obstáculo principal de las relaciones entre Rusia y la OTAN dado que en los últimos años, las autoridades de Kiev no se esforzaron por solucionar el conflicto y cumplir los acuerdos de Minsk.

Según Mirkovic, "han ido avanzando durante todo este tiempo y lo que quieren es la guerra".

El jefe de la asociación abordó también el tema de la injerencia estadounidense en el asunto. Al valorar la participación de los países europeos, formalmente neutrales, en las negociaciones sobre el conflicto ucraniano, Mirkovic se mostró perplejo ante la presencia de Washington.

"No entiendo qué hace Washington en Ucrania. Hay que sacarlo de aquí (…) Mientras permanezca la misma gente que provocó el Euromaidán, no cabe esperar la paz", declaró.

Cuando desde EEUU hablan de la democracia, suele tratarse de una democracia sumisa ante la Casa Blanca, agregó al recordar las declaraciones de los altos cargos de EEUU sobre "el apoyo de los procesos democráticos en Ucrania" y el orgullo del magnate George Soros por haber apoyado el golpe de Estado en el país.

A pesar de todas las dificultades, el activista se mostró sorprendido por la estructura de las propias repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.

"Establecieron su propia administración, su ejército, su sistema social. Es difícil creer que todo esto no existiera hace cuatro años (…) Todo lo destruido lo restauran con sus propias manos", señaló.

Personalmente, Nikola Mirkovic se dedicó a la actividad humanitaria cuando EEUU empezó los bombardeos a Yugoslavia: "yo sé qué es una guerra y qué consecuencias tienen las intervenciones de la OTAN (…) al ver lo que pasaba en Ucrania, me percaté de que era lo mismo".

