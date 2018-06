'Sueño ucraniano': "Nadie suministrará armas de largo alcance a unos neonazis codiciosos"

"Basándose en su propia incompetencia, el general ucraniano amenaza a las ciudades rusas con algún 'armamento de misiles' hipotético del futuro. Quisiera notar que la defensa antiaérea rusa no será pasiva", apuntó Dmitri Belik, parlamentario de Sebastopol (Crimea, Rusia).

El diputado sugirió que "el general [Ígor] Romanenko quizá olvidó las clases de la academia militar, donde se habló de los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles", así como "de tres anillos de defensa escalonada que protegen cada megalópolis rusa".

Y esto se necesitaría solo si Ucrania logra crear misiles con estas características, algo para lo que "no posee capacidad", mientras la ayuda de los países de Occidente en este ámbito sería dudosa.

"Nadie va a suministrar a un país con un grupo paramilitar incontrolable, basado en los principios de neonazismo y la avaricia, las capacidades para fabricar armas de largo alcance", aseguró el parlamentario a la cadena rusa RT.

Según Belik, el militar ucraniano sugiere que su país "empiece el desarrollo por su propia cuenta", algo para lo que "no tiene ni recursos financieros ni a especialistas capacitados".

Por su parte, los politólogos rusos descartaron las declaraciones de Romanenko como propaganda para el uso tanto interno como externo.

Así, el catedrático de Politología de la Universidad Económica Plejanov, Andréi Koshkin, calificó la idea como destinada a las audiencias en EEUU:

"[En Ucrania] están dispuestos a hacerlo todo para agradar a la OTAN, para quienes la agresión de Kiev significa más dinero. EEUU suele apoyar todas declaraciones de este tipo, siempre y cuando se dirijan contra Rusia", afirmó Koshkin a una cadena rusa.

El politólogo Serguéi Urálov opinó, por su parte, que el general ucraniano trató de "animar la desgastada moral de los 'ultrapatriotas' ucranianos" con una declaración al gusto de aquella capa de la sociedad ucraniana que "se pone histérica con tan solo oír hablar de una hipotética 'victoria' sobre los rusos".

"[Las palabras de Romanenko] No tienen nada que ver con el estatus actual del sector militar ucraniano. La Ucrania de hoy, como la conocemos, no tuvo, no tiene y no tendrá nada que pueda 'alcanzar Moscú' o superar las defensas antiaéreas rusas", aseveró el analista en declaraciones a Sputnik.

