Francia no quiere seguir los pasos de EEUU en el tema de migrantes

MOSCÚ (Sputnik) — Francia no tiene previsto seguir la línea de EEUU en el tema de migrantes y no comparte los valores estadounidenses, declaró el portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux.

"No quiero que lo que está pasando en EEUU pase en Europa, no compartimos el mismo modelo de civilización y es evidente que no compartimos sus valores", dijo en declaraciones a la cadena televisiva France 2.

Agregó que "para mí, Europa es la paz, la prosperidad, la capacidad de compartir y la franqueza".

"Creo que la responsabilidad de mi generación es defender eso, defender la solidaridad europea del populismo, de cualquier tipo de populismo, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha", recalcó.

Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que no permitirá que su país se convierta en un campamento de refugiados y migrantes irregulares al destacar la necesidad de una reforma migratoria.

Agregó que los migrantes ilegales usan sus niños como pretexto para entrar en el territorio de EEUU.

Más temprano, el mandatario estadounidense criticó la política de separación de familias de migrantes ilegales en la frontera sur de EEUU.

Así respondió a las declaraciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que acusó a la Administración de EEUU de violar gravemente los derechos de los niños que se encuentran en la frontera meridional del país, al subrayar que la separación de las familias es la intrusión extrajudicial e ilegal en la vida de la familia.