El Gobierno británico pierde otra votación del Brexit en la Cámara de los Lores

LONDRES (Sputnik) — La Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido ha desafiado la autoridad de la primera ministra, Theresa May, votando en contra de una rectificada enmienda del Gobierno sobre el proyecto de ley de la retirada de la Unión Europea (UE).

Por 354 contra 235 votos, los lores ganaron el pulso al Ejecutivo en la llamada cláusula de la "votación significativa" del Parlamento sobre el resultado de las negociaciones del Brexit.

La mayoría, de 119 escaños, es más elevada que la registrada sobre la misma cuestión días atrás en esta cámara no electa, donde el Gobierno está en minoría.

Al menos 22 lores conservadores, incluidos exministros, ignoraron la disciplina del partido y se sumaron a la causa de los parlamentarios contrarios a un Brexit duro.

"El Partido laborista siempre ha mantenido que el Parlamento ha de tener el derecho a un voto genuinamente significativo sobre los términos de nuestra retirada de la UE", replicó el laborista Matthew Pennycook, secretario de Estado 'en la sombra' en materia del Brexit.

La decisión tomada por los lores no es definitiva hasta que sea aprobada por los Comunes en la fase del 'ping pong' parlamentario, según se conoce popularmente al duelo final que se desata cuando reina la discordia entre ambas cámaras.

La siguiente ronda de votaciones está prevista este miércoles 20 en los Comunes.

La disputa se centra en el paso a dar si el Parlamento desaprueba el pacto que el Gobierno alcance con la UE o si no hay acuerdo en la recta final de la fecha oficial de la retirada, en marzo de 2019.

May supedita su oferta de "voto significativo" a una reacción "neutra" del Parlamento a un 'mal acuerdo' o al 'no pacto' para no dañar su baza negociadora con Bruselas.

En cambio, los lores han otorgado poder al Parlamento este lunes 19 para "aprobar o rechazar" la propuesta que el Gobierno plantee si fracasa en sus negociaciones con Bruselas.

El texto aprobado por los lores puede atraer apoyos de diputados conservadores partidarios de un Brexit suave, que se sienten defraudados por una apercibida promesa de la primera ministra en la materia.

De momento las rebeliones en las filas 'tories' durante la tramitación de este proyecto de ley se han compensado con votos de los unionistas de Irlanda del Norte que sostienen el Gobierno May, y de 'brexiteros' radicales laboristas.