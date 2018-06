Con la introducción de las primeras sanciones antirrusas en marzo de 2014, muchos quedaron sorprendidos; no todos en Europa entendieron por qué Rusia se convirtió repentinamente en el enemigo, destacó a Sputnik el autor del libro 'Rusia: la imagen de un enemigo. La historia de una demonización'.

Desde ese momento, según el historiador austriaco y autor del libro, Hannes Hofbauer, esta imagen ha sido fortalecida con la ayuda de los medios de comunicación.

© REUTERS / Christinne Muschi Italia confía en el regreso de Rusia al G7

"Durante mucho tiempo se pensó que estas sanciones eran estúpidas, pero los estadounidenses las han endurecido y las voces de la oposición se vuelven cada vez más silenciosas", dijo Hofbauer.

No obstante, las posiciones en Occidente difieren significativamente. Por ejemplo, en respuesta a la propuesta de Donald Trump de que Rusia regrese al G7, Angela Merkel dio un 'no' categórico.

Podría haberlo discutido con alguien de su entorno o de otros países de la UE, por ejemplo, con el Gobierno italiano que no quiere seguir enemistado con Rusia. Pero espontáneamente dijo que no y esa no es una buena señal, opinó el historiador.

"Ya no existe la Unión Europea como una fuerza unida. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. No existe una política exterior europea, todos juegan por su lado. Pero tampoco hay una sola política estadounidense y, esto, sí es algo nuevo, porque el presidente que está en el poder no tiene conexión con el complejo militar-industrial", señaló Hofbauer.

Con todo eso, debido a las sanciones antirrusas que el Senado y el Congreso han endurecido este año, quedó claro que el mandatario estadounidense solo no puede detener las sanciones, lo que contradice completamente la autoridad absoluta del poder del jefe de Estado, subrayó.

Respecto al Mundial de Fútbol 2018, Hofbauer recalcó que aunque siempre se dice que el deporte no debe convertirse en un instrumento político, esto es precisamente lo que siempre sucede. Existen fuerzas poderosas que usan el deporte para crear polémica entre Rusia y Occidente.

