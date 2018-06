Uno de los "grandes depredadores geopolíticos" regresa al tablero de juego

"Estados Unidos siempre lanza la indirecta de que su superioridad militar, unida a la impotencia militar de la Unión Europea, priva a esta última de la posibilidad de practicar una política exterior independiente y de formular sus propias normas en las relaciones comerciales internacionales que mantiene", señala Danílov, columnista de Sputnik.

Así, el país norteamericano juega con dos bazas que, hasta ahora, le han resultado ganadoras. Por una parte, su imponente fuerza militar. Por la otra, el beneficioso estatus del que goza el dólar en el tablero de las relaciones comerciales entre terceros países. Esta posición ventajosa permite a Estados Unidos seguir impulsando su economía y alimentando su presupuesto militar con dinero mientras que se aseguran el crecimiento y que su poder militar siga aumentando.

Del problema de la dependencia que sufre la UE de la potencia militar de Estados Unidos se quejó, incluso, el propio presidente francés, Emmanuel Macron. Y lo hizo ante el presidente ruso, Vladímir Putin. En concreto, de la limitada soberanía europea que surge de la dependencia de esa fuerza militar estadounidense, "a lo que muchas veces Rusia ha respondido ofreciéndole su ayuda", señala Danílov.

"Sea en la medida que sea, si la Unión Europea desea de verdad defenderse por sí misma deberá aceptar esa propuesta", añade.

Sin embargo, desde la Unión Europea parece que han optado por no saltar de la dependencia de Estados Unidos a la dependencia de Rusia y que prefiere, en su lugar, forjarse por sí misma su propia defensa. De ahí que la idea de un 'ejército europeo' sea ahora —y desde hace décadas- más realista. No se trataría únicamente de un ejército que se encargara de garantizar la seguridad en el territorio de la Unión, sino de fuerza militar capaz de ser desplegada fuera de ese territorio y cuyo despliegue no fuese decisión de un Estado en concreto, sino de la propia Unión Europea.

La propuesta vino de Emmanuel Macron y la canciller alemana, Ángela Merkel, brindó su apoyo. "Esta solución es más importante que el pacto militar europeo que se firmó hace poco y que recibió el nombre de rival de la OTAN'", advierte Danílov haciendo referencia a la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) , y añade que esa fuerza militar europea fuera del territorio de la UE "es un instrumento que necesitan aquellos países que quieren de verdad convertirse en uno de los polos fuertes de un mundo multipolar".

"[Con la decisión del Viejo Continente] se acaba de declarar que uno de los depredadores geopolíticos más antiguos regresa, y que lo hace con una enorme experiencia en batallas geopolíticas, con buena memoria sobre su propio pasado imperial y con sed de encontrar —y de ser necesario, conquistar— su lugar bajo el sol", advierte.

Sin embargo, de hacerse realidad, las ambiciones europeas caerán como un jarro de agua fría sobre la Administración Trump , señala Danílov. El presidente estadounidense sigue exigiendo a sus socios europeos que cumplan con el compromiso de dedicar el 2% del PIB anual nacional a la OTAN y estos, además de negarse a cumplir con ella, planean crear toda una nueva estructura de Defensa que vele por su propia seguridad y que sea capaz de desplegarse en cualquier parte del planeta.

"Se trata de una demostración clara del camino [escogido por la UE] hacia su completa soberanía", concluye.

