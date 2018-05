"Con sinceridad no sabía": canciller de Ucrania comenta la operación especial sobre Bábchenko

KIEV (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Ucrania, Pavló Klimkin, declaró que no tenía conocimiento de la operación especial de los servicios ucranianos para frustrar el atentado contra el periodista ruso Arkadi Bábchenko.

"Me preguntaron ayer [el 30 de mayo] en el Consejo de Seguridad de la ONU si sabía de la operación especial respecto a Bábchenko y contesté con sinceridad que no sabía y que me alegra mucho que Arkadi esté vivo", dijo en su cuenta de Facebook.

© AP Photo / David Goldman Hasta CNN reconoce que Ucrania difamó a Rusia en la situación con Bábchenko

El 29 de mayo se informó que el periodista Bábchenko, de nacionalidad rusa, había sido asesinado a tiros en su casa en Kiev.

Sin embargo, el 30 de mayo el periodista compareció en la rueda de prensa del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasili Gritsak, que anunció que contaba con datos sobre un supuesto plan para asesinar a Bábchenko y reveló que las noticias sobre su muerte fueron parte de una operación especial para prevenir el supuesto atentado.

Gritsak acusó a Rusia de estar detrás de un plan para atentar contra el periodista.

Moscú a través del portavoz presidencial, Dmitri Peskov, catalogó lo ocurrido de "cinismo a gran escala".

El secretario general de la organización Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloir, expresó la indignación por la escenificación del asesinato del periodista como parte de guerra de información.