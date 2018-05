Poroshenko cambia el color de una boina por ser 'demasiado soviético' y los militares 'se rebelan'

A pesar de que Poroshenko aseguró haber 'creado' la Infantería Marina de Ucrania, el nuevo uniforme no es más que un 'rebranding' de una fuerza que existió desde la independencia del país, en 1992, comentó el columnista del diario Vzglyad, Mijaíl Moshkin.

El presidente ucraniano recientemente declaró el 23 de mayo el Día de la Infantería de Marina y cambió el color de sus boinas, que ahora son azul verdoso. Tradicionalmente, el color de las boinas de la Infantería de Marina era el negro.

Aunque los ciudadanos de a pie puedan creer que el cambio es algo insignificante, para los militares las tradiciones son muy importantes, señala el columnista. De hecho, para muchos de ellos las tradiciones que aún se conservan de la era soviética tienen tanto peso que "resultaron ser más importantes que su carrera militar en Ucrania", destacó Moshkin.

Por esta razón un grupo de militares del Primer Batallón de Infantería de Marina de Feodosia (ciudad crimea) —actualmente acuartelado en la localidad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania- se presentaron a la ceremonia donde estaba presente el presidente Poroshenko llevando la tradicional boina negra.

"¡La Infantería de Marina no traiciona sus tradiciones!", afirmó un exinfante al valorar esta pequeña 'rebelión' militar.

El color de la boina es una herencia de la Unión Soviética que se mantuvo en muchas de las repúblicas de la antigua URSS. Los colores de las boinas corresponden a ciertos tipos de fuerzas militares y simbolizan la continuidad con una tradición heroica. Además, sirven de recordatorio de las generaciones de infantería precedentes que murieron en acción, explica Mijaíl Moshkin.

El columnista recordó que las ansias de algunos ucranianos por eliminar cualquier vestigio que recuerde a Rusia o la URSS han llegado al extremo de que batallones de la Guardia Nacional del país han adoptado simbologías propias de las fuerzas del Tercer Reich.

Por ejemplo, el batallón de combate de los radicales ultranacionalistas ucranianos Azov copia el emblema de la división Das Reich de la Alemania nazi.

© REUTERS / Marko Djurica

Ukraine's voluntary militia called the Azov Battalion holds artillery training in east Ukraine's village of Urzuf that sits west of the port city of Mariupol on the Azov Sea, March 19, 2015