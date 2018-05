Ucrania, a punto de pegarse un tiro en el pie (otra vez)

¿Qué es la CEI?

La CEI es una organización internacional integrada por la mayoría de las antiguas repúblicas que componían la Unión Soviética. Las únicas cuatro exrepúblicas que no forman parte de la CEI son Estonia, Letonia, Lituania y Georgia.

Esta organización ofrece considerables beneficios para los Estados miembros como, por ejemplo, un espacio de libre comercio.

Otras de sus ventajas son los acuerdos de cooperación entre cuerpos policiales, estándares técnicos, de educación y mucho más, señala Marat Shibutov, experto kazajo en el tema de la integración euroasiática.

Declaraciones de Ucrania sobre la salida

Petró Poroshenko anunció la salida de la CEI en abril de este año y ahora sus declaraciones estarían materializándose, cuenta el columnista.

"Ya no tenemos nada que hacer allí [en la CEI], nos movemos todos juntos a Europa", con estas palabras anunció el presidente ucraniano la salida de la CEI. Más tarde, estas declaraciones tuvieron que ser puntualizadas por parte de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, que dijo que esto no era del todo cierto.

"Solo mantendremos aquellos acuerdos multilaterales que sean importantes para nuestros ciudadanos y se correspondan con los intereses nacionales de Ucrania", especificó la diplomática.

¿Por qué Ucrania no puede abandonar la CEI?

Según el politólogo de la Escuela Superior de Economía de Rusia Andréi Súzdaltsev las declaraciones del presidente ucraniano tienen algunos matices que llegan a ser cómicos. "Poroshenko anunció la retirada de todos los representantes de Ucrania de los órganos de la CEI. Pero tales representantes no fueron encontrados en los órganos de la CEI", explicó el experto.

De hecho, durante la cumbre de la CEI en Biskek —capital de Kirguistán— en 2016, el presidente ruso, Vladímir Putin, recordó al representante ucraniano en la organización que Kiev no podía hacer propuestas sobre el funcionamiento de la CEI porque Ucrania ni firmó ni ratificó el estatuto del organismo.

Marat Shibútov destacó que Ucrania disfrutó de todos los beneficios de la CEI pese a no contribuir económicamente y no participar en el trabajo diario de la organización. Al fin y al cabo, "no puedes salir de donde no estabas", comentó el exdiputado de la Rada Suprema Volodímir Oléinik.

Salidas anteriores de la CEI

El columnista subrayó que esta no es la primera vez que Ucrania amaga con abandonar la CEI. En 2014 Andréi Parubiy, que entonces era secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, anunció que iba a iniciar el proceso de salida de la CEI.

Más tarde, en 2016, fue el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Pavló Klimkin, el que declaró que se estaba estudiando la posibilidad de que Ucrania abandonase la organización.

El interés de Ucrania por abandonar la CEI

De acuerdo con Marat Shibútov, el interés del Gobierno ucraniano por salir de la CEI es puramente político. "A los altos mandos políticos de Ucrania no les importa el precio económico. Han declarado una batalla contra su enemigo: Rusia", comentó el experto.

En particular, hay que tener en cuenta las elecciones presidenciales de 2019 para entender a quién se dirigen las declaraciones de Poroshenko, señala el columnista. "Tan solo son declaraciones altisonantes previas a las elecciones, y están destinadas a una minoría violenta", explicó Volodímir Oléinik.

No obstante, Andréi Súzdaltsev considera que las acciones del presidente ucraniano también tienen un ojo puesto en la UE. Hubo un precedente con Georgia, que abandonó la CEI en 2009 pero mantuvo en vigor decenas de acuerdos multilaterales con la organización. Ucrania podría hacer lo mismo, "pero está haciendo gestos teatrales para mostrar a Occidente que están rompiendo lazos con Rusia", concluyó el politólogo.

Consecuencias para Ucrania

El director del Instituto de países de la CEI, Vladímir Zharijin, comentó que esta decisión por parte de la dirección política de Ucrania complicará la vida a los ucranianos y creará nuevos problemas para la economía del país.

"Esto no va a parar a nadie. Podría pasarme una hora enumerando las acciones del Gobierno ucraniano que no fueron beneficiosas para el país. Empezando por la asociación con la Unión Europea y acabando por la prohibición de la comunicación aérea entre Rusia y Ucrania. Sí, todo esto no es grato para los ciudadanos del país, afecta a la economía, pero políticamente conviene a los que están [en el poder] en Kiev. No es la primera vez que se disparan en el pie, por así decirlo. ¿Por qué no hacerlo otra vez?", resumió Zharijin.

Otro punto de interés señalado por el analista político es el hecho de que en caso de retirarse de la CEI Ucrania tendría que volver a firmar todos los acuerdos que mantiene hasta ahora en el marco del organismo. El problema es que probablemente la Rada Suprema se negaría a ello.

En este caso, las repercusiones serían muy graves para Ucrania, explica Andréi Súzdaltsev. Así, podría haber problemas con el acuerdo de libre comercio que el país mantiene en vigor con Bielorrusia y Kazajistán.

Por su parte, Marat Zhibútov afirma que la salida de Ucrania de la CEI acelerará su transformación de un país industrial-agrícola a un país agrícola-industrial, o incluso simplemente agrícola.

¿Cómo nadar entre dos aguas?

Nadar entre dos aguas no es algo nuevo para la política exterior ucraniana, explica Andréi Súzdaltsev. Es lo que hicieron en 1992 cuando se repartieron los activos de la Unión Soviética, y es lo que hicieron inicialmente con la CEI, donde no se registraron definitivamente.

No obstante, en esta ocasión el Gobierno ucraniano va a tener dificultades, asegura el columnista.

"Kiev es el único en mostrarse activo en la idea de salir de la organización, y lo hace desde hace varios años. (…) En la CEI se muestran indiferentes hacia las acciones políticas de la Ucrania actual", concluyó Antón Lisitsin.