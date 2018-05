Londres necesitará negociar con la UE para poder utilizar el sistema Galileo

BRUSELAS (Sputnik) — Después de abandonar la Unión Europea (UE) el Reino Unido ya no podrá participar como antes en el desarrollo del sistema europeo de navegación por satélite Galileo porque para hacerlo necesitará cerrar nuevos acuerdos, declaró el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier.

"El Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea y ya no podrá gozar de los mismos derechos de antes… Además, los acuerdos de la UE con terceros países no podrán sustituir las ventajas que brinda la participación en la Unión, y también me refiero a la participación en los proyectos de defensa", dijo Barnier en una conferencia en Bruselas.

Según agregó, la cooperación entre la UE y el Reino Unido en el proyecto Galileo también necesitará un nuevo marco legal.

"Estas reglas de la Unión Europea rigen ya desde hace tiempo y el Reino Unido estará al tanto: los terceros países y sus empresas no pueden participar en el desarrollo de proyectos sensibles desde el punto de vista de la seguridad", señaló Barnier.

Pero esas reglas –continuó– no impedirán al Reino Unido, como un tercer país fuera de la UE, utilizar la señal codificada de Galileo siempre y cuando exista el respectivo acuerdo.

El sistema global de navegación por satélite Galileo es el análogo europeo del sistema estadounidense GPS y del ruso Glonass.

Lea más: Sin consensuar el 25% del acuerdo sobre el Brexit

Está previsto que la flotilla de satélites en el marco del proyecto Galileo alcance 26 aparatos este año 2018, y 30 aparatos dos años después.

El proyecto Galileo asciende a unos 7.000 millones de euros.