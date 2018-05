¿Se convertirá Macedonia en un país miembro de la OTAN?

La política también afirmó que Macedonia lucha con éxito contra la "influencia rusa" en la región y que el país balcánico cumplió con casi todas las condiciones para convertirse en miembro en la OTAN.

Pero, ¿qué tan realistas son estas expectativas del país balcánico?

Según declaró a Sputnik el experto Stevan Gajic, del Instituto de Estudios Europeos de Belgrado (Serbia), la sociedad macedonia está dividida respecto el tema.

"Desde el punto de vista formal, Macedonia es un país unido, pero de hecho, está dividido en cuanto a su composición étnica. Este hecho también tiene que ver con la reciente ley que prevé la igualación de los idiomas albanés y macedonio", explicó.

Asimismo, subrayó que Macedonia ya no constituye un "Estado nacional macedonio, con el que soñaban la mayoría de los macedonios después de la disolución de Yugoslavia". El politólogo indicó que la situación le recuerda al "escenario de Montenegro".

En cuanto al problema griego, afirmó que "si la sociedad griega no consigue hacer que las autoridades renuncien al acuerdo sobre el nombre 'Macedonia', el país balcánico se convertirá en un miembro de la Alianza en el futuro próximo".

La disputa sobre el nombre de Macedonia es un conflicto entre Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia que se ha prolongado por 27 años. El hecho es que el nombre del país balcánico coincide con el de una región al norte de Grecia. Atenas se opone al uso de dicha denominación e impone sanciones contra Skopie. No obstante, recientemente, la situación ha mejorado, ambas partes han acercado posiciones en torno al uso por parte del país balcánico del nombre 'Alta Macedonia'. Sin embargo, esta denominación también ha causado resentimiento en la derecha griega, apoyada por la Iglesia ortodoxa griega.

Por su parte, el politólogo macedonio Aleksandr Dastevski no comparte el optimismo de la ministra macedonia. Así, el experto afirmó que, pese a cierto progreso alcanzado entre Skopie y Atenas, Grecia desea que el nombre 'Alta Macedonia' esté consagrado en la Constitución, mientras que Skopie solo quiere usarlo a nivel internacional.

"No hay problema por parte de Grecia. El ministro de Exteriores de Grecia, Nikos Kodzias, afirmó que la solución del problema tomará seis meses, en caso de que Macedonia cambie la Constitución. No obstante, los políticos macedonios no lo han prometido", declaró. Reconoció que "esto no depende de la coalición gobernante, sino de todos los partidos. Es necesario que dos tercios de los diputados aprueben el cambio de la Constitución, pero actualmente no hay mayoría".

El experto recordó que el partido de oposición Organización Revolucionaria Interna de Macedonia — Partido Democrático para la Unidad Nacional Macedonia (VMRO-DPMNE, por sus siglas en macedonio) expresó su desacuerdo con esta medida, así que "esta sigue siendo una pregunta abierta".

Dastevski afirmó que —aun cuando Atenas y Skopie logren llegar a un acuerdo en mayo— no serán capaces de organizar un referéndum sobre el cambio de nombre, algo que también haría imposible el ingreso de Macedonia en la OTAN.

"Solo tendrán oportunidad de celebrar un referéndum en el caso de que todos los partidos políticos acuerden entre ellos. Pero esto no ha sucedido hasta ahora", indicó.

El experto agregó que, pese a que Rusia suele ser acusada de interferir en los asuntos internos de Macedonia, es Occidente quien realmente lo hace. Advirtió que cuando la UE se posiciona a favor de Grecia y Albania esto causa descontento entre los macedonios.

"Se considera que esta es una de las razones por las que los macedonios quieren que Rusia también participe en el proceso del cambio del nombre del país", destacó. Apuntó que es demasiado pronto para saber exactamente si Macedonia obtendrá en julio una invitación por parte de la OTAN.

"En cualquier caso, para Bruselas es muy importante que Macedonia se una a la OTAN […] para eliminar este 'pequeño agujero' en su periferia", concluyó.