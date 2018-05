Encarcelan en Alemania a una mujer de 89 años por negar el Holocausto

"Haverbeck, de 89 años, fue encontrada el lunes [7 de mayo] cerca de las 13.30 (hora local) en Vlotho donde fue detenida; le leyeron la orden de arresto y la enviaron al centro penitenciario correspondiente", dice la declaración de la policía local.

Haverbeck, llamada por la prensa alemana 'la abuela nazi', declaró en varias ocasiones que el Holocausto no existía. En particular, afirmó que "no hay ni una palabra de verdad" en lo relatado acerca de las cámaras de gas del campo de exterminio nazi de Auschwitz.

Después de que la mujer no se presentara para cumplir su sentencia, que empezaba el 23 de abril, la Fiscalía de Baja Sajonia dictó una orden de arresto.

Auschwitz-Birkenau, situado en la ciudad polaca de Oswiecim, fue el más campo grande de exterminio nazi y llegó a ser uno de los principales símbolos del Holocausto.

Más: Consejo Internacional de Auschwitz teme restricciones de la verdad sobre el Holocausto

De 1941 a 1945 murieron allí cerca de 1,4 millones de personas, incluidos unos 1,1 millones de judíos.

Los prisioneros de Auschwitz-Birkenau fueron liberados el 27 de enero de 1945 por el Ejército Rojo, en 1947 en el recinto de este campo se fundó un museo, que en 1979 fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.