"No en mi nombre": la red 'se rebela' contra los planes de May de bombardear Siria

Los internautas expresan su preocupación en cuanto a la disposición de Londres de realizar una incursión militar en el extranjero. Muchos señalan que el Gobierno del país prefiere gastar dinero en una intervención militar mientras los servicios sociales del Reino Unido se ven afectados por los recortes.

"Tu partido está matando a los ciudadanos de este país con tu austeridad cruel. Deja en paz a la gente inocente en Siria. No al bombardeo de Siria. No en mi nombre, Theresa May".

La frase en la foto dice: "Si podemos encontrar dinero para matar a la gente, podemos encontrar dinero para ayudar a la gente".

So Theresa May admits she's not sure who's behind the awful chemical attack, but she's going to bomb Syria anyway, without the backing of Parliament. This is about to be the start of a very tragic chapter in our history. Complete and utter madness. #NotInMyNameTheresaMay — Rachael (@Rachael_Swindon) 11 de abril de 2018

​"Pues Theresa May admite que no está segura de quién está detrás del terrible ataque químico, pero de todas formas va a bombardear Siria, y [lo hará] sin el apoyo del Parlamento. Un capítulo muy trágico de nuestra historia está a punto de comenzar. Locura total. No en mi nombre, Theresa May".

"Contrariamente a la propaganda belicista del neoconservadurismo, no hay NINGUNA prueba fidedigna de que Asad haya usado alguna vez armas químicas contra su propio pueblo. No en mi nombre, Theresa May"

La frase en la foto dice: "Bueno, ves, yo estaba ganando la guerra contra ISIS y Al Nusra*, pero luego decidí ordenar un ilógico ataque químico para que todo el mundo se volviera contra mí… porque todo me iba demasiado bien".

* ISIS —autodenominado Estado Islámico, también conocido como Daesh—, y el Frente al Nusra son organizaciones terroristas proscritas en la Federación de Rusia y otros países.

This isn't about a chemical weapons attack on children. Theresa May doesn't care about dead children. If she did she wouldn't be helping Saudi Arabia bomb starving children in Yemen. This is all about the military-industrial complex, oil and imperialism. #NotInMyNameTheresaMay — Daniel Blake's Vest #RJCOB (@WarmongerHodges) 12 de abril de 2018

"Esto no tiene nada que ver con un ataque con armas químicas contra niños. A Theresa May no le importan los niños muertos. Si fuera así, no ayudaría a Arabia Saudí a bombardear niños que sufren la hambruna en Yemen. La cosa va de la industria militar, petróleo e imperialismo. No en mi nombre, Theresa May".

​"Pueblo británico: 'Acuérdate de Irak. NO bombardees Siria'". Theresa May: "¡No los escuchoooo!". No en mi nombre, Theresa May".

Things we don't have money for:

— NHS

— Education

— Police

— Fire service

— the elderly

— the disabled.



Things we have money for:

— Bombing people in other countries. #NotInMyNameTheresaMay #Toriesout — Ruaridh 🌹⚠️ (@Bored_Midget) 11 de abril de 2018

​"Para estas cosas no tenemos dinero: el Servicio Nacional de Salud, educación, policía, cuerpo de bomberos, personas de la tercera edad, personas discapacitadas. Para estas cosas sí tenemos dinero: bombardear gente en otros países. No en mi nombre, Theresa May".

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ordenó el 11 de abril que submarinos británicos estén en alerta para lanzar ataques contra Siria, comunicó el periódico Telegraph.

El mismo día aparecieron informaciones de que la jefa del Gobierno estaba dispuesta a dar luz verde a la participación del Reino Unido en la acción militar contra Siria sin la aprobación del Parlamento.

Según el sondeo realizado por el instituto de opinión pública YouGov, la mayor parte de los británicos se muestra en contra de que el Gobierno de May ataque el territorio sirio. El 43% de los encuestados se expresó en contra de un posible ataque contra Siria, mientras que solo el 22% apoyó esta medida.

Otro 34% comentó que aún no tiene una postura al respecto. La encuesta se realizó entre los días 11 y 12 de abril entre más de 1.500 ciudadanos británicos.

Grupos de la oposición armada y de la ONG Cascos Blancos acusan a las tropas gubernamentales de haber arrojado un barril con cloro sobre Duma, localidad de Guta Oriental, algo que Damasco niega.

La ONG Cascos Blancos se define como políticamente neutral y no beligerante, y como una organización dedicada a la protección de los civiles en Siria. No obstante, junto a los vídeos en los que los Cascos Blancos rescatan a niños de las ruinas de Siria, también aparecieron imágenes con los mismos protagonistas uniformados y empuñando armas.

En otras se ve cómo manipulan las filmaciones, maquillando a las víctimas y dictándoles lo que deben declarar ante las cámaras.

El presidente sirio, Bashar Asad, afirmó incluso que en realidad los Cascos Blancos son parte de la organización terrorista Al Qaeda.

También Rusia sostiene que el supuesto empleo de agentes tóxicos en Duma es "un montaje" e insiste en que expertos de la OPAQ lleven a cabo una investigación sobre el terreno.

