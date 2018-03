El presidente de Los Republicanos insta a declarar el estado de excepción en Francia

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente del partido Los Republicanos, Laurent Wauquiez, exhortó a declarar un estado de excepción en Francia y no escatimar los recursos en la guerra contra los islamistas.

"Pido que se restaure el estado de emergencia (…) Debemos internar a los islamistas más peligrosos y expulsar a los que no son franceses", declaró en una entrevista con el canal BFM TV.

Macron confirma alta amenaza de atentados terroristas en Francia tras ataque en el sur

En su cuenta de Twitter, Wauquiez publicó que "muchos individuos que tienen nacionalidad extranjera y son cercanos a movimientos islamistas siguen residiendo en nuestro territorio". "Hay que decir claramente: no los queremos en nuestro suelo", añadió.

Para el líder de Los Republicanos, ya no basta con "seguir" a los islamistas radicalizados hasta que actúen.

"Es necesario internar a los más peligrosos, como vengo exigiendo desde hace tres años, y expulsar inmediatamente a aquellos que no son franceses", afirmó.

Francia: la derrota militar de Daesh no espanta el temor al terrorismo interno

Quienes van a combatir por la causa yihadista, según el político, traicionan a Francia. "Su lugar ya no está en nuestro país. Son las autoridades sirias e iraquíes las que deben encargarse de ellos, y digo que no me importa lo que hagan", afirmó.

Wauquiez instó al presidente galo a tomar las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos.

"Solicito solemnemente a Emmanuel Macron que salga de su inocencia culpable y finalmente tenga el coraje de tomar medidas para proteger a los franceses", declaró.