Nicolas Sarkozy: "Me acusan sin pruebas materiales algunas"

MOSCÚ (Sputnik) — El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, imputado el 21 de marzo en relación con la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007, sostiene que no hay ninguna prueba material en su contra, según el diario Le Figaro.

"Me acusan sin pruebas materiales algunas, en base a las declaraciones del Sr.Gadafi, su hijo, su sobrino, su primo, su portavoz, su antiguo primer ministro y las declaraciones del Sr. Takieddine quien recibió dinero del Estado libio, según se ha demostrado en repetidas ocasiones. Diría que desfalcó al Estado libio. Con respecto al Sr. Takieddine, me gustaría recordarles que no justifica ninguna reunión conmigo durante este período, de 2005 a 2011", dijo Sarkozy a los magistrados que le interrogaron el 21 de marzo.

El periódico publica este 22 de marzo en exclusiva las declaraciones del exmandatario galo a los jueces.

© AFP 2018/ Stephane De Sakutin Gadafi se venga 'desde la tumba' de Sarkozy

Sarkozy resaltó que fue él quien había logrado el mandato de la ONU para atacar a la Libia de Gadafi.

"Sin mi compromiso político, este régimen aún estaría en vigor probablemente", afirmó.

El expresidente dijo que vive "el infierno de las calumnias desde el 11 de marzo de 2011", fecha en que llamó a realizar bombardeos puntuales sobre Libia en caso de que Gadafi utilizara las armas químicas o los ataques aéreos contra manifestantes pacíficos.

"No soy un íntimo de Takieddine. Yo era el líder de la coalición que destruyó el sistema de Gadafi y ya pagué un precio muy alto por esta campaña", reafirmó Sarkozy.

Le puede interesar: Seis años después de la muerte de Gadafi, ¿cómo es Libia ahora?

En 2012 la edición gala Mediapart reveló que en 2007 el Gobierno libio de Muamar Gadafi transfirió 50 millones de euros para la campaña electoral de Sarkozy.

© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova Expresidente francés Nicolas Sarkozy es imputado por financiación ilegal

La justicia francesa abrió una investigación en abril de 2013.

En 2016, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine, declaró que a finales de 2006 y a principios de 2007 llevó de Libia maletas con cinco millones de euros en efectivo y las entregó al Ministerio del Interior de Francia, entonces encabezado por Sarkozy.

Takieddine afirmó que en dos ocasiones entregó el dinero a Ghéant, entonces jefe de gabinete de Sarkozy, y una vez, al propio candidato a la presidencia.