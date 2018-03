Protesta en Londres contra las sanciones sobre Venezuela

"Sentimos una gran inquietud humanitaria sobre la imposición de sanciones", reconoció a Sputnik Kate Hudson, secretaria general de la Campaña por el Desarme Nuclear (CND).

Hudson intervendrá en la concentración 'Keep Trump's Hands Off Latin America!' (Impidamos que las manos de Trump alcancen América Latina) que reunirá a políticos, sindicalistas y activistas en general en la sede central de uno de los principales sindicatos del Reino Unido.

El diputado laborista y miembro del 'gobierno en la sombra', Chris Williamson, y el presidente de la sección juvenil del mismo partido, Artin Giles, tienen previsto tomar la palabra en el evento.

Entre los asistentes de honor se espera a los embajadores de Bolivia, Roberto Calzadilla, y de Venezuela, Rocío Mañeiro.

"Acompañamos en serio y hasta la última consecuencia el proceso venezolano", reiteró con pasión a Sputnik el portavoz de la legación boliviana en declaraciones.

Hudson, a su vez, destacará el "papel positivo y pacífico" de los países latinoamericanos en la coyuntura mundial.

"América Latina ha sido una zona libre de armas nucleares desde hace muchos años mientras los países nucleares están pleno proceso de modernizar sus sistemas y algunos se enzarzan en una escalada de tensión y retórica", apunta la secretaria general de CND.

El sentimiento de británicos y latinos respecto al Gobierno de Nicolás Maduro está "muy dividido", según declara a Sputnik Gloria Gómez, periodista radiofónica en Aculco Media.

De origen colombiana, la locutora aboga por la "mano dura" contra la administración venezolana "porque la pobreza se les ha ido de la mano".

Pero advierte de que las sanciones económicas e individuales no es el remedio contra la crisis ni funcionarán en su "objetivo de rebajar a Maduro del poder".

"No estoy de acuerdo con esta manera de castigar que en definitiva maltrata al más vulnerable", denuncia Gómez.

La historia demuestra, según Hudson, que las "sanciones golpean por lo general a la gente común aunque supuestamente se enfoquen contra los mandatarios".

El creciente riesgo de un embargo de EEUU a importaciones de crudo y productos petroleros venezolanos ha impulsado el acto de protesta en Londres.

Francisco Domínguez, director de la SVSC, profesor de la Universidad de Middlesex y co-autor del ensayo sobre la 'nueva derecha' latina ´Right-Wing Politics in the New Latin America: Reaction and Revolt´ intervendrá igualmente en el debate.