Las medidas que podría introducir Londres contra Rusia por el caso Skripal

Theresa May ha pedido explicaciones al Kremlin y ha apuntado a que podría haber una dura respuesta en caso de que Moscú no pruebe que no tuvo nada que ver con el envenenamiento de Serguéi Skripal y su hija Yulia. El editor diplomático del medio británico The Guardian, Patrick Wintour, ha enumerado a qué medidas de respuesta podría recurrir Londres.

1. Expulsión de diplomáticos

Una opción con pocas consecuencias a largo plazo que ya fue barajada en su tiempo por David Cameron después de la muerte de Alexandr Litvinenko en 2006 es la expulsión del embajador ruso. Este sería un paso contundente, afirma Wintour, pero dejaría a Londres sin una vía de comunicación de alto nivel con Moscú. La respuesta de Rusia, que probablemente haría lo mismo con el embajador británico en Moscú, supondría un duro golpe a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

2. Interrumpir las emisiones de medios rusos en el Reino Unido

La Oficina de Comunicaciones —regulador la radiodifusión y las telecomunicaciones en el Reino Unido— podría privar a la cadena Russia Today de la licencia para transmitir en territorio británico. Además, se podría alentar formalmente a figuras públicas —como el entrenador del Manchester United, José Maurinho— a que abandonasen las relaciones contractuales con la cadena rusa.

3. Recabar apoyos en la UE para que las autoridades deportivas comunitarias no acudan al Mundial de Rusia 2018

Esto no implicaría un boicot de los integrantes de la selección nacional de fútbol. No obstante, parece poco probable que esta iniciativa sea seguida por muchos países de la UE, predice Patrick Wintour.

4. Introducir enmiendas a la ley de sanciones

La legislación del Reino Unido podría ser enmendada para permitir sanciones más fuertes contra aquellos que el Estado británico considere violadores de los derechos humanos. El Foreign Office afirma que ya dispone de amplios poderes para actuar contra el patrimonio de ciudadanos rusos que están en la lista, pero que aún no se ha delimitado con exactitud qué incluye el término de abuso grave contra los derechos humanos.

5. Congelar los activos que los oligarcas rusos esconden en el Reino Unido

No es ningún secreto que los oligarcas rusos que hicieron sus fortunas después de la desintegración de la URSS esconden gran parte de los recursos que acapararon en paraísos fiscales bajo legislación británica. Este paso sería una medida bastante arriesgada desde el punto de vista legal y debería estar dirigida solo contra aquellos que no puedan proporcionar pruebas sobre el origen de su patrimonio.

No obstante, el propio autor de la lista admite que este paso podría afectar en mayor medida a los contrincantes de Putin que a sus aliados.

6. Promover en la UE nuevas sanciones contra Rusia

Rusia ha demostrado ser resistente a las medidas punitivas, apunta Wintour. Por otro lado, agrega que en la comunidad europea a menudo se libran verdaderas batallas para mantener las sanciones vigentes. En EEUU, las sanciones están siendo impulsadas por el Congreso, no por la Casa Blanca, y tienen como meta castigar a Rusia por su supuesta intromisión en las elecciones presidenciales de 2016.

7. Intensificar la presencia de la OTAN a lo largo de la frontera con Rusia

El Ejército británico ya está presente en el este de Europa de manera rotatoria, pero una mayor presión sobre Bielorrusia —que hace frontera con Rusia— podría enviar a Moscú una clara señal. La OTAN también podría intensificar sus esfuerzos en la región, estimulando el proceso de admisión de Ucrania y las naciones balcánicas.

8. Incluir a Rusia en la lista británica de Estados patrocinadores del terrorismo

Siguiendo el ejemplo de EEUU, la designación de 'Estado patrocinador del terrorismo' comporta una amplia variedad de sanciones unilaterales, incluida la prohibición de exportaciones y ventas relacionadas con armas o las prohibiciones de asistencia económica.

9. Desconectar los bancos rusos del sistema internacional de comunicaciones financieras SWIFT

Algunos bancos iraníes fueron desconectados del sistema internacional para el intercambio de datos financieros SWIFT, lo que redujo sustancialmente su capacidad de realizar operaciones comerciales con el exterior. Esto podría también afectar al comercio de Rusia con los países del G7, pero en menor medida con otros países, ya que Moscú se ha preocupado por crear y expandir en el mundo su propio Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros o SPFS, por sus siglas en ruso.

10. Filtrar o publicar información sobre el presunto lavado de dinero por parte de Putin y sus aliados

Según el autor de la nota, los servicios de inteligencia del Reino Unido alegan tener grandes cantidades de información sobre las riquezas de Putin en persona, su familia y su entorno más cercano. En este caso, el Gobierno británico podría hacer pública esta información y desprestigiar así al favorito de la campaña presidencial —justo antes de las elecciones del 18 de marzo—.

No obstante, Patrick Wintour predice que si se optara por esta opción, este paso sería visto como una intromisión en la campaña electoral y podría provocar medidas similares contra políticos del Reino Unido por parte de Moscú.