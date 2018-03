La Federación inglesa compara el lazo amarillo de Guardiola con la esvástica y con el ISIS

"No podemos ni queremos que el fútbol muestre símbolos políticos. Los símbolos que dividen no son buenos. Podrían ser símbolos religiosos potentes, podría ser la estrella de David, podría ser la hoz y el martillo, podría ser una esvástica o cualquier cosa como Robert Mugabe [político y militar zimbabuense], estas son las cosas que no queremos", señaló Glenn.

© REUTERS/ Andrew Boyers El lazo amarillo de Guardiola se debatirá en el Parlamento británico

El presidente ejecutivo de la FA insistió en que "para ser honesto y muy claro, la cinta amarilla de Pep Guardiola es una postura política, es un símbolo de la independencia catalana".

Glenn añadió que la FA estaba "imparcialmente" tratando de aplicar las leyes del juego. "¿Dónde trazar la línea? ¿Deberíamos tener a alguien con una insignia UKIP (partido independentista del Reino Unido)? ¿Alguien con una insignia de ISIS [Daesh]?".

Le puede interesar: Censurada en Madrid una exposición sobre "presos políticos" en España

La Federación Inglesa ya expedientó a Guardiola por lucir el lazo, pero hasta el momento no se habían producido declaraciones de este tipo.

© AP Photo/ Manu Fernandez Miles de personas piden en Barcelona libertad para los líderes independentistas

El entrenador ya anunció en varias ocasiones que no renunciaría al lazo amarillo a pesar de la sanción.

Dos diputados del Parlamento de Cataluña, Jordi Sànchez, de Junts per Catalunya (JxCat), y Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), así como el exconseller de Interior Joaquim Forn y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se encuentran actualmente en prisión preventiva acusados de diversos delitos relacionados con la organización del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017.