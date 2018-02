Angela Merkel revela quién será su posible sucesora

Se trata de Annegret Kramp-Karrenbauer, primera ministra del estado federado de Sarre.

"Es más conservadora en ciertas cuestiones políticas que Merkel lo que corresponde a los ánimos de los votantes", escribe el periodista ruso Guennadi Petrov en su artículo para la revista Expert.

Petrov destaca que "la era de mujeres ha llegado a la política interior de Alemania" y recalca que los observadores locales han estado esperando más de un mes que la canciller alemana proponga a alguien para el puesto de secretario general del partido CDU.

De acuerdo con el columnista, este puesto es un trampolín para el sillón de canciller de Alemania. Los miembros del partido propondrán precisamente al secretario general de la CDU para el puesto de canciller de Alemania en caso de que Merkel decida abandonar su mandato antes de lo previsto.

"Si no pasa nada extraordinario los demócratas cristianos apoyarán a Kramp-Karrenbauer, que entrará en los anales de la historia del país germano como la segunda mujer en ocupar el puesto de canciller de Alemania", recalca el periodista.

Al elegir a Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel apostó por una persona probada, asegura Petrov. Desde hace mucho tiempo, los miembros del partido pusieron sus esperanzas en Kramp-Karrenbauer por considerarla una estrella naciente de la Unión Demócrata Cristiana. Toda su carrera ha estado relacionada con la CDU, donde la política ingresó siendo una estudiante.

"En su estado federado [Sarre] Kramp-Karrenbauer es una política popular. Ella es una buena oradora y su nombre no está vinculado a historias comprometedoras. Ella se lleva bien con los opositores y es capaz de encontrar soluciones originales a los problemas", recalca el autor del artículo.

Kramp-Karrenbauer suele tener una posición más conservadora que Merkel. En particular, aboga por robustecer la política aplicada en relación a los refugiados. La política considera que los datos ofrecidos por los refugiados tienen que ser revisados de una manera más minuciosa y que hay que expulsar de Alemania sin vacilación alguna a las personas que mientan sobre su información personal.

"La desventaja de Kramp-Karrenbauer radica en que su fama no supera la frontera de los círculos políticos de su propio partido. Aparte de eso, prácticamente no tiene vínculos internacionales y no opina en temas relacionados con la política exterior. Por esta razón, la primera ministra del estado federado de Sarre necesitará más tiempo para obtener el necesario peso político", enfatiza Petrov.

Resulta que los analistas alemanes coinciden en que Merkel abandonará su cargo de canciller antes de que termine su plazo, es decir, antes del 2021.

"Es un buen motivo para dejar el cargo y es muy probable que esta retirada sea demandada tanto por los adversarios dentro de su propio partido como por la oposición", escribe Petrov en su análisis.

Con todo eso el columnista destaca que si bien los alemanes siguen siendo benevolentes hacia Merkel empezaron a cansarse de ella.

"Solo Helmut Kohl, cuyo nombre está relacionado con la reunificación de Alemania, pudo gobernar más tiempo que Merkel [a lo largo de 16 años]", destaca el columnista.

Según Petrov, el cansancio de alemanes con Merkel puede explicarse con los resultados que los social-demócratas [miembros del partido opositor] obtuvieron en las elecciones anteriores. Su representante ahora ocupa el puesto del ministro de Hacienda que durante mucho tiempo ha sido ocupado por los miembros de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania.

"Con todo eso las recientes elecciones en el Bundestag —Parlamento Federal de Alemania— señalaron que los grandes cambios se avecinan en la política interior de Alemania. Las nuevas fuerzas populistas de la derecha representadas por el partido Alternativa para Alemania han entrado en la escena política del país europeo tras arrebatar un número considerable de votos a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania", resumió Petrov.