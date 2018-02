No es continente para viejos: los economistas predicen una catástrofe en Europa para el 2050

El envejecimiento de la población causará graves daños a la economía europea, aseguran los autores. Si no se toman medidas para limitar el flujo de migrantes y aumentar la tasa de natalidad, la situación puede volverse crítica.

Además: Japón apuesta por robots-bebé para estimular el instinto maternal

A diferencia de América del Norte, a la que le espera un aumento de la población de 75 millones de personas (mientras que en Sudamérica va a crecer dos veces más), Europa podría estancarse en alrededor de 500 millones de residentes y perder 49 millones de personas de edad laboral en el grupo de 20-64 años. Esta cifra incluye 11 millones para Alemania y entre 7 y 8 millones para España e Italia, subrayan los especialistas en economía internacional.

El próximo 'cambio tectónico demográfico' afectará no solo a la Unión Europea. China, Japón y Rusia también perderán 38 millones, 20 millones y 15 millones de residentes, respectivamente, para el 2050, y las pérdidas más importantes nuevamente se esperan entre la población en edad laboral.

De acuerdo con los autores del artículo, el viejo continente debería inspirarse en Canadá, que no duda en adoptar una política de cuotas acorde con las necesidades del mercado laboral, y fomentar la reactivación de la fertilidad.

"Si hay demasiada arena, el cemento no fragua. Para agregar más arena, hace falta más cemento, es decir, niños que hablen el idioma de su país, cualquiera que sea el color de su piel. En otras palabras, para permanecer abierta al mundo, Europa ahora debe elevar su propia tasa de natalidad", creen los economistas. Sin embargo, no se puede ni hablar de la política familiar en Europa, donde existen hoteles y centros turísticos solo para adultos, donde los niños no pueden ingresar, a diferencia de las mascotas.

En 2016, por primera vez en Europa el número de muertes superó al de nacimientos. En Alemania ha estado sucediendo desde 1971; en Italia y Rusia, desde 1991; en España, desde 2016; y en Japón, desde 2006. Según lo predicho por Godet y Boussemart, para 2028 ni siquiera China evitará esta perspectiva. Estados Unidos, al igual que Francia, se enfrentará a una crisis demográfica solo después del 2050.

Los expertos también destacan que desde Bruselas no llegan señales de que se reconozca el problema y su importancia, ya que "prefieren producir informes sobre revoluciones tecnológicas, desarrollo sostenible o transición energética".

El retraso de Europa en términos de crecimiento económico en comparación con Estados Unidos desde principios de los años 80 también se explica por la superioridad técnica de Estados Unidos, olvidando que en el país norteamericano, durante los últimos 30 años, cada mujer tiene un promedio de 2,1 hijos en comparación con solo 1,5 en Europa.

Le puede interesar: Duterte compara el sexo con preservativo con comer bombones sin quitarles el envoltorio

El efecto negativo de la disminución de la fertilidad y el crecimiento de la esperanza de vida en el viejo continente no pueden ser compensados mediante la atracción de más inmigrantes, creen los autores del artículo. Esto se evidencia con la decisión del Reino Unido de retirarse de la UE, así como con la reacción política a la crisis migratoria en otros países de la UE.

"La disminución de la tasa de natalidad para el país es equivalente a una reducción en la inversión en la empresa, es decir, permite liberar fondos a plazo corto a riesgo de crear serios problemas en el futuro", concluyen los autores.