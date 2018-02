El primer ministro húngaro acusa a Soros de comprar la influencia de Bruselas y de la ONU

Orban ya acusó al multimillonario de origen húngaro de orquestar la oleada migratoria procedente de Oriente Medio y de África inyectando fondos a ONG que defendían mantener las puertas abiertas de Europa. El primer ministro húngaro asegura ahora que Soros utiliza su dinero para comprar la influencia de Bruselas y de la ONU.

"Soros no solo ha ido en nuestra contra, sino también en la del Reino Unido, en la del presidente [de EEUU] Donald Trump y en la de Israel (…) Quiere que la migración acabe por aceptarse en todas partes. No va a funcionar. No estamos solos y luchamos juntos. Y venceremos", fueron las palabras Orban.

A mediados de febrero el Parlamento húngaro daba luz verde a la ley conocida como 'Stop Soros', que debía permitir al Ministerio del Interior húngaro prohibir las ONG —sobre todo aquellas financiadas por Soros- que fomenten la migración y representen un riesgo, en palabras de Orban, para la seguridad nacional.

Soros ha sido acusado de inmiscuirse en los asuntos británicos después de admitir haber donado enormes fondos a una campaña contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Durante su discurso sobre el estado de la nación, Orban alertó que Europa se estaba "islamizando" y fue más allá al afirmar que "Europa ni siquiera se dará cuenta de que ha sido invadida". El primer ministro húngaro es famoso por su duro tono en contra de la inmigración. El mandatario afirmó que "el cristianismo es la última esperanza de Europa" y añadió, durante su discurso, que la Unión Europea está amenazada desde su interior.

"A pesar de lo absurdo que pueda sonar, los peligros a los que nos enfrentamos vienen del oeste, de los políticos de Bruselas, de Berlín y de París", fueron las palabras de Orban.