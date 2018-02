Mucho ruido y pocas nueces: Polonia prepara su propio rival para el Nord Stream 2

El partido polaco Ley y Justicia propuso resucitar el viejo proyecto polaco Baltic Pipe. Se trata de la construcción de un gasoducto hasta Dinamarca, que conectaría a Varsovia a la red gasística de Noruega, informa el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

© Sputnik/ Igor Zarembo El gas ruso le quita el sueño a Polonia

Según el medio, es posible que el proyecto polaco, con una capacidad de 10 millones de metros cúbicos al año, empiece a funcionar en el año 2022. La decisión final será tomada en 2018.

Polonia, junto con Ucrania, EEUU y otros países, se manifiesta en contra de la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que unirá a Rusia con Alemania a través del fondo del mar Báltico.

Lea también: Polonia busca el apoyo de EEUU en la disputa por el gasoducto Nord Stream 2

Anteriormente, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, exhortó a que las autoridades estadounidenses ampliaran la vigencia de sus sanciones sobre la implementación del proyecto ruso. Aparte de eso, el político declaró que las empresas europeas que participan en la construcción del gasoducto tendrían que ser multadas.

© Sputnik/ Ilyá Pitalyóv Polonia, una herramienta al servicio de EEUU en las disputas gasísticas

Por su parte, Oleg Glazunov, politólogo de la Universidad Económica Plejánov, manifestó a Sputnik sus dudas sobre la viabilidad del proyecto Baltic Pipe.

"¿De qué gasoducto hablan? ¿Polonia tiene gas? Es ridículo. El país no tiene instalaciones propias de extracción, (…) no tiene yacimientos y planea construir un gasoducto… Noruega ya le suministra gas, estos suministros son insignificantes, [el país] no tendrá recursos suficientes. Por si fuera poco, [el gas noruego] será más caro que el de Rusia. Desde el punto de vista económico es un proyecto desventajoso", señaló Glazunov.

Lea más: Las cartas sobre la mesa: Polonia admite el carácter político de su lucha contra el Nord Stream 2

Asimismo, el experto comentó la reciente reunión que el secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, sostuvo con su homólogo polaco, Mariusz Blaszczak, en Bruselas durante la conferencia de la OTAN. En el transcurso de este encuentro, los políticos discutieron los esfuerzos bilaterales que tendrían que emprender ambos países para "contener la agresión" en Europa. A su vez, Glazunov adivinó de qué agresión los titulares de Defensa podrían haber hablado.

"Para EEUU y Polonia el único adversario en la región es Rusia. Por eso mantienen una larga interacción, el objetivo principal es contener a Rusia, impedir su cooperación económica y política con Europa. La idea de una supuesta amenaza rusa se está formando con este objetivo", recalcó.