Los masones de Inglaterra: "Basta ya"

"Basta ya", proclama la página reproducido este 8 de febrero en The Guardian, The Telegraph y The Times.

"Valoramos la honestidad, integridad y servicio a la comunidad por encima de todo y el año pasado recaudamos 33 millones de libras para las buenas causas", advierte en una carta abierta David Staples, consejero ejecutivo de la Gran logia (UGLE, por sus siglas en inglés).

En la misiva se denuncia la "falsa representación" de los francmasones británicos en artículos de The Guardian sobre su presunta influencia en las esferas de poder, que se hicieron eco en otras cabeceras.

"La continua distorsión de los más de 200.000 miembros es discriminación, pura y simple", acusa Staples.

El director de la UGLE ha presentado una queja formal ante la Comisión de Igualdad de Derechos Humanos porque, según dice, los masones "no deben sentirse estigmatizados" y ninguna otra organización estaría dispuesta a aguantar tanto oprobio.

La Gran Logia de Inglaterra abrió su sede de Londres a todos los públicos hace más de dos décadas.

Le puede interesar: Un masón cuenta a Sputnik los secretos de la organización

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich Las instituciones secretas que mueven los hilos del mundo

Desde entonces, sus esplendorosos salones y pasillos, con columnas de mármol y ricos decorados, acogen exposiciones, debates, recepciones y encuentros informativos.

La mala prensa de los últimos días ha llevado a Staples a reforzar la campaña de aproximación al público, con renovados eventos didácticos en Londres y resto del país.

"Estamos abiertos", escribe a modo de despedida en la carta que acompaña el anuncio en los tres principales rotativos de Reino Unido.

La Gran Logia solo admite miembros varones, pero las mujeres se organizan en sus logias distintivas que suman en torno a las 4.700 inscripciones.