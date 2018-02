Macron rinde tributo al prefecto asesinado en Córcega

"Lo que ocurrió aquí el 6 de febrero de 1998 no se justifica, no defiende, no se explica, eso fue un asesinato; Córcega, tierra de orgullo y dignidad, fue manchada por ese crimen", dijo Macron al inaugurar en la capital corsa, Ajaccio, una plaza en memoria de Erignac.

El mandatario galo estuvo acompañado por varios ministros y la viuda del prefecto, Dominique Erignac.

Los nacionalistas ganan las elecciones regionales de Córcega

Se espera que más tarde este 6 de febrero Macron se reúna con el líder del partido nacionalista Pè a Corsica (Por Córcega) y presidente del Consejo Ejecutivo de la isla, Gilles Simeoni, y el presidente de la Asamblea de Córcega, Jean-Guy Talamoni.

Claude Erignac fue asesinado a tiros en la noche del 6 de febrero de 1998 mientras iba a un concierto de música clásica.

Su asesino, Yvan Colonna, se escondió de las autoridades durante varios años, antes de ser arrestado en julio de 2003 en una pequeña aldea del este de Córcega.

En 2011, un tribunal de París condenó a Colonna a cadena perpetua.