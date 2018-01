Eurodiputado pide a España poner fin a sus tácticas de "matón" con Cataluña

Según Vanlouwe, diputado por la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) en el Parlamento Europeo, España tiene que poner fin a sus tácticas de "matón" con Cataluña.

El eurodiputado realizó estas declaraciones en el marco la conferencia "Civil and Fundamental Rights in the EU: the Catalan case" (Derechos cívicos y fundamentales en la UE: el caso catalán), celebrada en la Eurocámara este jueves por el grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea.

El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.

La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.

Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial , que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central.