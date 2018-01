Europa del Este, cada vez más rica y mejor asentada en sus desavenencias con la UE

Se refieren al llamado Grupo de Visegrado —Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría-Polonia—.

El desarrollo e impulso de la economía afecta al comportamiento de estos países dentro de la Unión Europea. Naturalmente, requieren tomar en cuenta su propia posición, que es distinta de la de los países occidentales, asegura el análisis del medio Gazeta.ru

La UE no está contenta con sus miembros del Este, ya que considera que no siempre cumplen los principios democráticos. Sin embargo, los desacuerdos con Bruselas no anulan el hecho de que Europa del Este se esté desarrollando rápidamente en términos económicos, y aquí Budapest adelanta a cualquier capital occidental.

El año pasado, Rumanía mostró el crecimiento más sólido, con un aumento del PIB de un 6,4% anual. Polonia, República Checa y Hungría también mostraron un desarrollo más intenso que los países de Europa occidental y las tasas de desempleo más bajas de la región.

Según el pronóstico de la Comisión Europea para 2018, el mejor crecimiento económico lo mostrará Rumanía, seguida por Bulgaria, Polonia, Hungría, Letonia, Estonia y Chequia, todos de Europa del Este. Naturalmente, los buenos indicadores económicos afectan a las ambiciones de los líderes y gobiernos de esta región, quienes dejan claro que tienen todo el derecho de ser escuchados en el marco de la unión.

Así, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha afirmado que Europa del Este "hace más para fortalecer la UE de lo que nadie podría haber imaginado en 2004", cuando los países de Visegrado se unieron al Eurogrupo.

"Esta es la región de más rápido crecimiento en la Unión Europea, sin la cual no podría hablarse de crecimiento en general", dijo Orbán a los periodistas, subrayando que "en las discusiones sobre el futuro de la UE, Hungría quiere jugar un papel proporcional a su contribución".

El director del Instituto de Evaluaciones Estratégicas de Moscú, Serguéi Oznobíshchev, señala que los procesos recientemente observados en Polonia y en varios otros países de Europa del Este indican que están decepcionados por el camino "puramente occidental".

"Si no están completamente decepcionados de los ideales democráticos, por lo menos los cuestionan. Habrá un cierto retroceso", aseveró Oznobíshchev.

Asimismo, ya se sabe que el punto más controvertido en las relaciones entre los países del Grupo de Visegrado y Bruselas es la política de la Unión Europea de acogida de refugiados, que Europa del Este rechaza implementar.

Los analistas creen que los países del Este han empezado una controversia abierta con Bruselas por una razón: este año termina el programa de subsidios de la UE a los países menos desarrollados económicamente de la unión.

"Hoy una disputa con Bruselas que es objetivamente beneficiosa. A finales de este año los subsidios de la UE a Europa del Este acaban, y estos países se encuentran con obligaciones pero sin subsidios. Es una realidad mucho menos interesante de lo que era antes", explica Kiril Kóktish, politólogo y profesor de la Universidad de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO).

Mientras tanto, los líderes del Grupo de Visegrado creen que, en un futuro cercano, la situación cambiará radicalmente. Según Orbán, para el año 2030 "la Unión Europea será financiada principalmente por Alemania y los países de Visegrado".