Detienen a periodista ruso en Letonia

"Arribé ayer a Riga, no me localizaron en el hotel, me detuvieron en un centro comercial y me dijeron que tenía una prohibición de por vida de entrada a Letonia", comentó al medio de prensa el periodista ruso.

Según Kurláev, "no dieron razones".

"Me dijeron que la prohibición estaba vigente desde 2015 y firmada por el ministro de Interior, simplemente me mostraron un documento que decía que desde abril de 2015 soy considerado persona non grata", comentó.

El periodista señaló que en ese documento "también escribía algo sobre amenazas al Estado".

Kurláev comentó que todavía se halla retenido por la policía.

"No me han liberado, entiendo que ahora me deportarán, ahora me trasladarán de la policía a la entidad que se ocupa de las deportaciones, tras lo cual me acompañarán hasta el avión", añadió.

Posteriormente el periodista publicó en su página de Facebook una foto del documento citado.

"Prohibición de ingreso de por vida, orden del ministro de Interior… me llevan escoltado como a un criminal especialmente peligroso", aseveró.

Hasta el momento Sputnik no dispone de comentarios del Ministerio del Interior de Letonia o del canal de televisión ruso sobre el incidente.