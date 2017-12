Ucrania apunta a través de la mira de EEUU: ¿Cómo planea armar Washington a Kiev?

Los suministros de armas para Ucrania no son capaces de cambiar el balance de fuerzas en Donbás, opinan varios analistas entrevistados por la cadena rusa Zvezda.

Actualmente, Kiev debería estar eufórico a causa de la decisión de EEUU de empezar a suministrar armas a Ucrania, sostuvo el periodista ruso Víctor Sokirko en su artículo para Zvezda.

No obstante, varios expertos militares, entrevistados por el medio, consideraron que la aparición de armas estadounidenses en Ucrania no causará el efecto esperado. El precio de la ayuda militar que EEUU planea brindar a Ucrania llega a tan solo 47 millones de dólares. Sin embargo, reconocieron que el factor económico no es tan importante para Kiev como el político y psicológico.

"Las armas suministradas por EEUU son una gota en el mar de las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que realmente experimentan un déficit: sus armas viejas ya no son aptas para el uso y Ucrania no ha alcanzado a producir nada nuevo. Esta es la razón por la que las autoridades ucranianas se alegran por cada limosna".

Por su parte, el presidente ucraniano, Petró Poroshenko, ha subrayado en varias oportunidades que las armas estadounidenses no serán utilizadas para lanzar ofensivas sino para contrarrestar a una agresión.

"Se ve bien en las noticias cómo Ucrania se defiende a sí misma, cada día realiza bombardeos en los barrios civiles de Donetsk, Gorlovka y Lugansk. Generalmente, los ancianos, las mujeres y los niños están en la lista de víctimas. Ahora los misiles antitanques de EEUU, Javelin, que cuentan con un gran potencia destructiva, van a impactar en sus cabezas junto con la artillería pesada", aseguró.

Estos misiles son eficaces en caso de que se empleen contra objetivos situados a una distancia de 150 hasta 2.500 metros. Esta arma está destinada a luchar contra los equipos blindados así como contra los helicópteros y drones que vuelan a velocidades y altitudes bajas. El precio de un complejo con seis misiles asciende a los 1,3 millones de dólares.

"A EEUU le gusta cuando se le paga, mientras que el pragmático Donald Trump no va a ser nada gratis y más cuando el asunto se trata de Ucrania", señaló Nikita Krichevski, profesor ruso y doctor en Ciencias Económicas, citado por el periodista.

Donetsk alerta: suministro de armas a Kiev provocará guerra de gran envergadura en Donbás

Según el especialista, Washington se beneficia del conflicto que ocurre cerca de las fronteras rusas y está listo para financiarlo. Sin embargo, no se trata de ayuda humanitaria, el Congreso de EEUU solo aprobó un acuerdo comercial dando así el permiso para la venta de armas no muy modernas, pero muy caras.

Por su parte, el experto en materia militar Borís Djerelievski sostuvo que los suministros de armas estadounidenses a Ucrania no cambiará considerablemente el balance de fuerzas.

"La posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Ucrania lancen una ofensiva en Donbás es extremadamente pequeña. Los misiles Javelin no son armas que sean capaces de cambiar la situación de alguna manera en el campo de batalla. El hecho tal vez más alarmante es que con esta medida EEUU empuja a las autoridades ucranianas a emprender acciones más agresivas en el sureste del país".

Djereliévski explicó que todos los ejércitos del mundo funcionan de acuerdo a una misma regla: para tomar la ofensiva las fuerzas del atacante deben superar a las del enemigo mínimo tres veces. Los suministros de armas estadounidenses a Ucrania no garantizan esta superioridad.