En agosto, el Consejo de Supervisión de la empresa Naftogaz, que posee el 100% de Ukrtransgaz, acordó el nombramiento de Stanchak, natural de Polonia, según el medio.

Más tarde, el jefe de Naftogaz, Andrei Kóbolev, dijo que la junta de Naftogaz no puede nombrar a Stanchak para el cargo de jefe de la empresa estatal Ukrtransgaz, ya que el Servicio de Seguridad de Ucrania se niega a quitar la etiqueta de seguridad de ciertas actividades de la empresa.

Según el periódico, el Servicio de Seguridad de Ucrania no dio una respuesta definitiva con respecto a la admisión del especialista polaco, que no tiene ciudadanía ucraniana, a la gestión de Ukrtransgas. Se observaba que a los gerentes de Ukrtransgaz se les permite el acceso a materiales que conciernen a la seguridad de Ucrania. Por lo tanto, Pavel Stanchak, elegido después de los resultados de la competencia, debía comenzar a cumplir con sus obligaciones después de resolver todos los trámites. Hasta julio trabajó en la empresa polaca PGNiG.

El anterior presidente de Ukrtransgaz, Ígor Prokopiv, fue suspendido en febrero luego de que una auditoría independiente de las cuentas de la compañía revelara una serie de irregularidades.

Ukrtransgaz se dedica al tránsito de gas ruso a Europa y el suministro de gas a los consumidores ucranianos. En noviembre, la compañía informó sobre un tránsito récord de gas ruso a la UE, que durante 10 meses de 2017, ascendió a 77.400 millones de metros cúbicos.

El 14 de diciembre, el líder ruso, Vladímir Putin, se indignó durante su rueda de prensa anual por el hecho de que el pueblo ucraniano está colocando a numerosos extranjeros en el poder. En este caso, el mandatario ruso se refería al antiguo presidente georgiano Mijaíl Saakashvili, quien "corre por las plazas ucranianas y grita a todo el mundo que es ucraniano". "¿Quieren decir que en Ucrania no hay ucranianos de verdad? Ucrania recoge lo que siembra. Me da mucha pena verlo, me duele en el corazón", lamentó el mandatario ruso.

