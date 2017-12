Revelan la condición para que Rusia regrese al Centro Conjunto de Donbás

"Las actuales declaraciones confirman de forma exhaustiva que los militares rusos que actuaron en concordancia con el mandato en el Centro Conjunto de Control y Coordinación fue una fuerza real que ayudaba a bajar la tensión y no dejaba que la resistencia en la línea de separación evolucionara de forma irreversible", así el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta del Parlamento ruso, Konstantín Kosachev, comentó las declaraciones pronunciadas por el presidente galo y la canciller alemana.

Además, el político recordó que la retirada de los militares rusos del CCCC fue un paso forzoso. Esta decisión se tomó después de que la parte ucraniana creara condiciones imposibles para trabajar.

"Los militares rusos no tenían acceso últimamente a la línea de separación y no podían cumplir su misión, mientras que las condiciones en las que trabajaban, incluso tenían que ser escoltados para ir al comedor, eran simplemente humillantes. La presencia de nuestros militares en el CCCC es muy importante para que no muera la gente, para que el trabajo destinado a bajar la tensión continúe. Para conseguir todo eso hace falta que todas las condiciones necesarias sean garantizadas. Y esta tarea no le incumbe a la parte rusa sino a la ucraniana. Es decir, los respectivos llamamientos no tienen que ser dirigidos a Rusia, sino a Ucrania", enfatizó.

Según Kosachev, si Ucrania garantiza buenas condiciones de trabajo para los militares rusos es probable que Rusia regrese al CCCC.

Recientemente, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidieron a que Rusia hiciera regresar sus militares al Centro Conjunto de Control y Coordinación (CCCC) del alto el fuego y de la estabilización de la línea de separación en el este de Ucrania.

Rusia declaró el 18 de diciembre que se retiraba del Centro Conjunto de Control y Coordinación del alto el fuego y de estabilización de la línea de separación en el este de Ucrania. De acuerdo con el informe oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el CCCC tenía serias dificultades para operar debido a la posición de Ucrania, que se oponía categóricamente a que quedara constancia escrita de cómo funcionaba el centro.