Senado ruso: crisis en PACE puede afectar a otras instituciones del Consejo de Europa

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — Si el Consejo de Europa no toma pasos para garantizar a la delegación rusa los derechos de pleno valor en la Asamblea Parlamentaria, la crisis en la PACE puede afectar a otras instituciones del Consejo de Europa, afirmó la la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko.

"Si el Consejo de Europa no emprende pasos algunos, la crisis agravará no solo a la PACE sino se extenderá a otras instituciones", dijo.

Precisó que Rusia está dispuesta a "abordar la posible normalización de las relaciones" y trabajar con las delegaciones nacionales de otros Estados de la PACE", pero advirtió que ahora la Asamblea "se encuentra en una profunda crisis".

Además Matvienko afirmó que está dispuesta a reunirse con la nueva presidenta de la PACE Stella Kyriakides y continuar el diálogo.

Una fuente consultada por Sputnik informó con anterioridad que Kyriakides envió una carta a Matvienko donde expresa la disposición a establecer el diálogo constructivo con Rusia.

"Todavía no he recibido esta carta (…) Si la recibo, con mucho gusto me reuniré con la señora presidenta ", dijo Matvienko.

En abril de 2014, la PACE privó a la delegación rusa del derecho a voto tras calificar de "anexión ilegal" la reincorporación de Crimea a Rusia.

Rusia, que es uno de los principales contribuyentes al presupuesto de la PACE, rehusó enviar en 2016 y 2017 documentos para acreditar a su delegación ante la Asamblea Parlamentaria.