Theresa May: "No soy de las que se rinden"

MOSCÚ (Sputnik) — La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que no teme aceptar retos en medio de rumores de que Boris Johnson podría perder la cartera de Exteriores como resultado de una remodelación del Gabinete.

"Nunca ha sido mi estilo esconderme de un desafío y no voy a empezar ahora", dijo May en una entrevista con The Sunday Times.

© REUTERS/ Peter Nicholls Theresa May se disculpa del desastre electoral de los conservadores británicos

La primera ministra agregó que parte de su trabajo es asegurarse de que siempre tenga a la mejor gente en el Gabinete, "para aprovechar al máximo la riqueza de talento disponible en el partido".

Theresa May se definió a sí misma como "una persona con mucha determinación".

"No soy de las que se rinden", afirmó.

© REUTERS/ Andrew Matthews Boris Johnson mantiene el desafío por un brexit radical

Boris Johnson, en una columna que firmó el pasado mes para The Sunday Telegraph, dijo que respalda a una Theresa May llena de determinación.

"La gente de este país quiere que le demos el Brexit, y necesitamos que Theresa lo haga", escribió el ministro de Exteriores, visto como uno de los posibles candidatos para liderar a los 'tories'.

Fuentes del Partido Conservador consultadas por The Sunday Times dieron a entender que la primera ministra planea hacer cambios en el Gabinete después de la reunión del Consejo Europeo programada para el 19 y el 20 de octubre.