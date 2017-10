Budapest tacha de "vergonzosa" la ley de educación ucraniana

La ley de educación que restringe el uso de idiomas de las minorías étnicas en el sector educativo entró en vigor en Ucrania el 28 de septiembre y se cumplirá gradualmente hasta el año 2020.

Los gobiernos de varios países, entre ellos Hungría y Rumanía, declararon que la nueva ley infringe los derechos de las minorías étnicas de Ucrania, Rusia considera que la ley contradice a la Constitución y los compromisos internacionales de Kiev.

"¡Es una vergüenza!, vergüenza y un paso inaceptable en el camino de Ucrania hacia la integración en la Unión Europea", dijo el diplomático en una entrevista con Kommersant FM, al recordar que en Ucrania residen cerca de 150.000 húngaros.

También señaló que esta ley contradice el Convenio de Asociación, que excluye cualquier menosprecio a los derechos de las minorías, además socava el acuerdo básico entre Hungría y Ucrania respecto a la posibilidad de las minorías étnicas de estudiar en su lengua materna e instó a oponerse a tales innovaciones.

El canciller constató la falta de la debida reacción ante este proceder de Ucrania por parte de las instituciones europeas.

"No me parecen adecuadas las medidas de respuesta ni la reacción de diversas instituciones internacionales: las organizaciones europeas suelen criticar con dureza y rapidez a Hungría o Polonia, pero en este caso al cabo de un mes no tenemos ninguna declaración realmente dura, lo cual también es inadmisible", dijo agregando que Budapest planteará sin falta este problema en la sesión de la PACE.