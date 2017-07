Las autoridades italianas quieren convertir un palacio ruso en un centro de acogida de migrantes

La finca fue construida para la duquesa rusa Nadezhda Borodina. Actualmente, allí se encuentra la iglesia de San Nicolás. No obstante, las autoridades de la provincia italiana de Bolzano decidieron cambiar el uso que se da al emblemático edificio.

Sputnik recibió más de 20 solicitudes por parte de diversos políticos, empresarios y periodistas italianos que se mostraron en contra de esta decisión y exigieron que se mantuviera el uso actual del palacio.

Uno de los solicitantes es el diputado Giacomo Bezzi, jefe del partido Forza Italia en el Parlamento regional de Trentino Alto Adige.

"Se trata de un palacio histórico, construido para una duquesa rusa, dentro del cual se encuentra una iglesia ortodoxa. Me parece inaceptable que la provincia de Bolzano pueda poner ese edificio a disposición de los inmigrantes. Es un grosero error ya que el territorio de la provincia autónoma de Trento y Bolzano es amigo de Rusia, tenemos relaciones comerciales que se resienten en este momento", declaró a Sputnik.

"El mundo católico y ortodoxo son muy próximos. (…) Es como si fuera una ofensa al pueblo ruso que yo, como consejero regional, denuncio. Es inaceptable desde mi punto de vista", recalcó.

El político expresó sus esperanzas de que el presidente de la provincia de Bolzano cambie de idea. "Creo que él está al corriente de nuestra fuerte protesta. Espero que dé marcha atrás en esta iniciativa, en otro caso, se pasará a la creación de un comité", agregó.

Bezzi mencionó que hay otros lugares donde se podría alojar a los migrantes, especialmente en cuarteles militares en desuso. Según él, para esta opción bastaría con firmar un acuerdo con el Ministerio de Defensa.

"Yo personalmente no estoy a favor de hospedar a personas sin documentos, es decir, clandestinos. El 80% de los inmigrantes que viene a Italia no huyen de guerras. Estamos disponibles para hospedar a las personas que escapan de zonas de conflicto y que afrontan dificultades. Pero Italia no puede hospedar a todos los inmigrantes económicos y estos deben ser repatriados", señaló.

Bezzi volvió a subraya que la elección del palacio de Zarenbrunn para este fin "parece una ofensa hacia Rusia".

"Con esta protesta queremos reafirmar la amistad que nos une con el pueblo ruso. Espero que este edificio sea un lugar de encuentro cultural, político y económico. Debemos reanudar las actividades comerciales que teníamos con Rusia", concluyó.